רועי קייס מסביר ללא קרדיט

ראש התחום לענייני ערבים בכאן 11, רועי קייס, פרסם הסבר מפורט בנוגע לסיבה שלדבריו עומדת מאחורי היקף התקיפות האיראניות נגד כווית במסגרת סבב הלחימה הנוכחי בין ארצות הברית לאיראן.

לדבריו, בעוד שבמערכה הקודמת איחוד האמירויות הייתה המדינה שספגה את עיקר האש, הפעם כווית היא שנמצאת במוקד המתקפות, לצד בחריין, ירדן ואזור כורדיסטן בעיראק.

לדברי קייס, איראן פועלת בעוצמה נגד כווית מסיבות החורגות משיקולים צבאיים בלבד. הוא ציין כי בשונה ממדינות נוספות במפרץ, כווית אינה מקיימת ערוצי דיאלוג חשאיים עם משמרות המהפכה ואינה נענית לדרישותיהם, דבר שהוביל להחרפת המתיחות בין הצדדים.

קייס הביא את דבריו של גורם כוויתי המקורב לשלטון, שלפיהם אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות היא אירוע שהתרחש בחודש מאי האחרון.

לדבריו, שלטונות כווית עצרו חוליה של קצינים ממשמרות המהפכה שניסתה להסתנן דרך הים למדינה במטרה לבצע פעולות טרור, ומאז מפעילה איראן לחצים כבדים לשחרורם.

לטענת אותו גורם, סירובה של כווית להיענות לדרישה הוא אחת הסיבות המרכזיות להסלמת התקיפות נגדה.

לפי הדיווח, התקיפות האיראניות אינן מתמקדות רק בבסיסים צבאיים שבהם מוצבים כוחות אמריקניים, אלא גם בתשתיות אזרחיות חיוניות. בין היתר הוזכרו תחנות כוח, מתקני התפלת מים ומתקני נפט, שלדברי קייס הפכו אף הם למטרות במערכה הנוכחית.

עוד ציין קייס כי מיקומה הגיאוגרפי של כווית תורם לפגיעותה. המדינה שוכנת סמוך לאיראן ולמיליציות השיעיות הפרו-איראניות הפועלות בעיראק, אשר תקפו אותה גם בחודשים האחרונים. בנוסף, בניגוד לחלק ממדינות המפרץ, כווית אינה נהנית מבעל ברית אזורי משמעותי המעניק לה מעטפת ביטחונית והשפעה מדינית בעת המשבר.

לדברי קייס, לכך מצטרפת גם ההתעניינות האיראנית במשאביה הכלכליים של כווית, המגבירה את חשיבותה מבחינת טהרן. הוא סיכם כי מכלול הגורמים הללו - הסירוב לשתף פעולה עם משמרות המהפכה, מעצר הקצינים האיראנים, הקרבה הגיאוגרפית והיעדר משענת אזורית חזקה - הפכו את כווית ל"בשר התותחים" של איראן בסבב הלחימה הנוכחי.