שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע כי הנחה את הרמטכ"ל להדיח את עמרי רונן מכל מסגרת של שירות בצה"ל, לאחר שהביע תמיכה בסרבנות במסגרת ריאיון טלוויזיוני.

לדבריו, צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, ולא תתאפשר חזרתה של תופעת הסרבנות לשורותיו.

בהודעה שפרסם כתב כ"ץ: "הסרבנות לא תחזור לצה"ל. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל - מכל סיבה שהיא. אפס סובלנות לסרבנות".

עוד הוסיף כי הוא "נחוש לבער מצה"ל את תופעת הסרבנות, כפי שפעלתי מתחילת כהונתי כשר הביטחון", והדגיש: "דין אחד לכולם".

כ"ץ ציין כי הנחה את הרמטכ"ל "לוודא שעמרי רונן, שקרא והטיף לסרבנות מטעמים פוליטיים, יסולק מכל מסגרת של שירות בצה"ל". לדבריו, "זו המדיניות. כך ייעשה גם בכל מקרה דומה בעתיד. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות, ולשרת את ביטחון ישראל בלבד".

הודעת שר הביטחון באה לאחר ריאיון שהעניק עמרי רונן, חבר מפלגת "הדמוקרטים" וממובילי המחאה במסגרת "אחים לנשק", לאולפן חדשות 12.

במהלך הריאיון נשאל רונן האם סרבנות היא כלי לגיטימי במסגרת המאבק נגד מה שכינה "הפיכה שלטונית", והשיב כי לשיטתו אזרחי ישראל צריכים לעשות "כל דבר" כדי למנוע הפיכה משטרית, כלשונו.

כאשר המראיין ירון אברהם ציין כי אף שהתנגד לרפורמה המשפטית מעולם לא שקל אי התייצבות לשירות, השיב רונן כי מדובר בהבדל בתפיסות. בהמשך, כשנשאל במפורש אם דבריו כוללים גם אי התייצבות, השיב: "הכול".