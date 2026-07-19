האם הפגיעה במטוס ישראייר בסוף השבוע בלונדון הייתה מכוונת? בישראל מתחזק החשד כי לא מדובר בתאונה מקרית, אלא באירוע על רקע לאומני.

ההערכה הזו מתבססת על כך שזו הפעם השלישית בתוך פחות משנה שבה רכב שירות בריטי פוגע במטוס של החברה באותו נמל תעופה.

התקרית אירעה ביום שישי האחרון, כאשר טיסת ישראייר שהייתה אמורה להמריא מלונדון לתל אביב בוטלה לאחר שרכב שירות פגע במטוס. בעקבות הפגיעה הושבת המטוס לבדיקות ותחקור, ובסופו של דבר הוחלט לבטל את הטיסה, מה שגרם לשיבושים עבור עשרות נוסעים.

גורמים בכירים בעולם התעופה אומרים כי לנוכח רצף התקריות קיים חשד שהפגיעה הייתה מכוונת, וכי ייתכן שמדובר באירוע בעל מניע לאומני. בעקבות ההתפתחויות בוחנים בישראל את נסיבות המקרה, ופנייה רשמית כבר הועברה לרשויות התעופה באנגליה בדרישה לחקור את האירועים החוזרים ולמנוע הישנותם.

בעקבות ביטול הטיסה הועברו חלק מהנוסעים לבתי מלון, בעוד אחרים שובצו לטיסות חלופיות. נוסעים שומרי שבת נאלצו להישאר בלונדון עד היום (ראשון) ולהמתין לטיסה נוספת לישראל.

לדברי נוסעים, הם המתינו כשעה בתוך המטוס ללא מיזוג אוויר. לאחר מכן כובה המטוס, והם המתינו כשעה נוספת עד שנמסר להם כי הטיסה בוטלה סופית.