השר ניר ברקת בצעדה דוברות

שרים וחברי כנסת השתתפו הערב (ראשון) בצעדה שעושה דרכה לכיוון רצועת עזה בדרישה להקים מחדש את הישובים הישראלים.

רגע לפני יציאת הצעדה הושגה הסכמה בין צה"ל למארגני הצעדה לעזה. הצועדים יתכנסו בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים בתצפית אל היישוב 'אלי סיני' והתוחמת הצפונית של חבל עזה.

יו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בצעדה: "מחקנו את חרפת הגירוש בצפון השומרון, ואנחנו נעשה את זה בעז"ה בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.

סמוטריץ' בצעדה לעזה צילום: דוברות

לכן, במקביל לדרישה הכל כך צודקת ונכונה להתיישב בעזה, כולנו צריכים להתגייס עכשיו. לעבור בית בית, דלת דלת, לשכנע את עם ישראל שהמחנה הלאומי צריך להמשיך להוביל את מדינת ישראל בביטחון, בהתיישבות, בזהות יהודית, בתיקון מערכת המשפט. חס וחלילה לא לתת לאייזנקוט וגולן ומנסור עבאס לעלות לשלטון. הם יחזירו אחורה את כל מהפכת ההתיישבות הציונית והלאומית שחוללנו בקדנציה הזאת", דברי סמוטריץ'.

השר בן גביר בצעדת הימין לעזה דוברות

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אמר בצעדה: "אם היו אומרים לפני שלוש שנים שאנחנו נשלוט ב-70% משטחי רצועת עזה - אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, תיהיה התיישבות יהודית בכל עזה. לעודד הגירה מרצון, נשלח את מי שצריך לארצותיהם ואנחנו חוזרים הביתה. עזה שלנו".

שר הכלכלה ניר ברקת אמר בצעדה: "אין דבר יותר נכון וחכם מלהיאחז שטחים שולטים בשטח. הדבר הגדול הבא שאנחנו צריכים לעשות זה לפרק את הרשות הפלסטינית - והאחיזה בקרקע זה הפתרון. ואותו דבר פה -בחלק הצפוני של עזה. זרעתם זרע חשוב ונכון, ואני רוצה להודות לך באופן אישי, דניאלה, אני מכיר אותך איזה יומיים שלושה, יש לך כוח אדיר, את עושה את זה בתיאום עם ממשלת ישראל, בצורה ממלכתית ככל שניתן, באמת כל הכבוד - ובבוא העת, אנחנו מכינים את הקרקע להיאחז בחלק הצפוני של רצועת עזה".

שר התקשורת שלמה קרעי הוסיף "ושבו בנים לגבולם! 21 שנה אחרי הגירוש, באנו לכאן להסיר את חרפת הגירוש, ובעזרת השם לחזור ולהתיישב בכל חבלי ארץ נחלת אבותינו. להראות לאויבינו שלא כדאי להתעסק איתנו, להראות תמונת ניצחון משמעותית, ולנטוע שורשים עמוקים בכל ארץ נחלת אבותינו, כולל בחבל עזה. יישר כוח לגרעינים, שהגיעו להתיישב - בעזרת השם בקרוב".

ח"כ משה סלומון (הציונות הדתית) ציין כי "התיישבות יהודית ברצועת עזה היא הכרח קיומי לבטחון תושבי מדינת ישראל, והיום נעשה צעד חשוב בכיוון הזה. צעדנו יחד עם 15,000 איש ואישה למימוש החזון".

ח"כ אושר שקלים (הליכוד) סיפר כי זו "ממש התרגשות אדירה, כיף גדול, זכות ענקית. תודה רבה לקהל הקדוש הזה, לארגון נחלה, שותפיי לדרך ואפילו גם במידה מסוימת גם מוריי לדרך. יש פה נוכחות מאוד מאוד גדולה. אנחנו באנו להגיד פה דבר מאוד פשוט - זה שלנו. אנחנו מתיישבים בכל שטחי ארץ ישראל, אם זה בתוחמת, אבל זה גם יכול להיות בכל שטחי עזה, ביהודה ושומרון, ובעזרת השם גם נכריז על ריבונות בכל שטחי ארץ ישראל.

זה או אנחנו או הם, וזה יהיה אנחנו. ההתיישבות היא הניצחון, ההתיישבות היא הביטחון שלנו - נקודה, ואנחנו נדע לממש את זה. והתפקיד שלי ושל חבריי הוא להיצמד לרוח העם. אתם מתווים כאן את הדרך, ולהדביק את זה כמה שרק יותר - כדי שנדע לממש את הדברים שאמרתי כמה שיותר מהר. אמן כן יהי רצון. זכות אדירה להיות כאן".

אלון דוידי, ראש העיר שדרות, אמר "אני פה עם הילדים שלי. 21 שנים, הילדים שלי והילדים של תושבי שדרות, שאני רואה הרבה מאוד מהם כבר עם הילדים שלהם פה - סבלו סבל נוראי מטרור, וסבלו סבל נוראי מפחד ואימה. ומכרו לנו שרק אם נצא מעזה - יהיה טוב. מי שפקד על ההתנתקות עשה את המעשה הנבזה ביותר. הוא למעשה גזר דין מוות על האזור הזה. ומכרו לנו שרק אם נצא מעזה - יהיה טוב.

אני חושב שהיום זה תיקון אמיתי, דווקא בשבוע שחל בו תשעה באב, שאנחנו אומרים אמירה ברורה: צריך לחזור לשם, להתיישב שם, זה חלק מארץ ישראל. ואני אומר היום, בעז"ה, אני מקווה שיהיה שכל וגבורה לממשלת ישראל ולראש הממשלה, שגם חלקם תמכו בהתנתקות הזו - אנחנו מצפים מהם שהם יעשו את התיקון. והתיקון הוא לחזור לשם, ליישב. התוחמת הצפונית היא גם ליד שדרות, ואנחנו נשמח להקים עוד שכונה בשדרות, שכונה של חיים - איפה שהיה בית חנון, יימח שמם וזכרם. וככה עם ישראל יתחזק, אמן".

איציק פיטוסי, יו"ר פורום הגבורה, וחבר גרעין יש"י של תנועת נחלה, סיפר "ישי הבן שלנו היה בגיל שלוש בגירוש, הדור הרביעי בגוש קטיף, ב-7 באוקטובר, כ"ב בתשרי, נלחם בנחל עוז, ואנחנו ממשיכים את הדרך של כל הגיבורים שמסרו את נפשם, ויודעים היטב שללא ההתיישבות לא יהיה ביטחון. אנחנו דורשים את ההתיישבות בכל רצועת עזה, בשביל ביטחון לכל עוטף ישראל".

ריקי ברוך, חברת תנועת "תקווה לאומית" וגיסתו של אוריאל ברוך, שנרצח ב־7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה ציינה כי "מאז אותו יום למדנו בדרך הקשה ביותר שאסור לנו לחזור על טעויות העבר. התיישבות יהודית ברצועת עזה היא צורך ביטחוני מהמעלה הראשונה, כדי שלא נמצא את עצמנו שוב מול אותה מציאות שאפשרה את האסון. אנו בתנועת 'תקווה לאומית', יחד עם אלפי הצועדים למען התיישבות ברצועת עזה, מאמינים שהעתיד הביטחוני של מדינת ישראל נקבע גם במעשים שלנו היום, בהתיישבות יהודית לצד עידוד הגירה לעזתים. אם אין אויב במרחב, יש ביטחון למדינה. אנו צועדים מתוך זיכרון, אחריות ותקווה לעתיד בטוח יותר".

הוריו של סמ"ר ישי פיטוסי בצעדה צילום: דוברות

הבוקר, בניסיון לשנות את מסלול הצעדה, הודיע הצבא על הטלת צו שטח צבאי סגור באזורים שונים בעוטף עזה. על פי מפת החסימות שנקבעה בצו, השטחים שנאסרו לכניסה מקיפים את המרחב שמצומת יד מרדכי וכל שטח שנמצא מערבית לכביש 34 ועד להגעה לצומת שער הנגב.

בנוסף, נסגר המרחב שמצומת שער הנגב מערבית לכביש 232, לאורך כל הציר ועד לנקודת כרם שלום.