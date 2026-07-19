ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבמסגרתה יקבל שלושה שריונים בעשירייה הראשונה ברשימת הליכוד לכנסת, שלושה שריונים נוספים בעשירייה השנייה ברשימה, ושניים נוספים בהמשך.

בין היתר נקבע עוד כי במקרה של "אירוע מלחמתי" רשאי יו"ר התנועה להחליט על ועדה מסדרת, שתעביר המלצת שיבוץ להכרעתו.

בדיון הוצגו הצעות שונות בנוגע לשיטת הפריימריז, המחוזות והשריונים. לפי ההודעה, ההצעה המלאה, הכוללת את מיקומי המחוזות והשריונים, תפורסם בהמשך באתר הליכוד.

במסגרת ההצעה שאושרה, נקבעו מספר עקרונות ותנאים מרכזיים להרכבת הרשימה הבאה לכנסת. מיקום מיקום המחוזות הסופי ייקבע בהתאם לכמות של בעלי זכות הבחירה. שרים, סגני שרים וחכ"ים לא יוכלו להתמודד במחוזות - מלבד במחוז הלא יהודי.

שריוני ראש הממשלה לא יבטלו הבטחת ייצוג לנשים. במידה וייבחרו רק שתי נשים עד המקום ה-14 (כולל), תתבטל רק הבטחת הייצוג במקום ה-10.

במקרה של אירוע מלחמתי (מעבר ממצב מיוחד בעורף למצב הכולל גם הגבלת התקהלויות), אשר החל ממועד אישור הועידה ועד למועד הפריימריז (כולל), רשאי נתניהו להחליט על שימוש בוועדה מסדרת במקום עריכת פריימריז.