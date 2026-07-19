צה"ל שומר על דריכות מבצעית גבוהה ומערך ההגנה האווירית הועמד בכוננות מוגברת, זאת בעקבות שיגורים שבוצעו היום (ראשון) לעבר אזור עקבה ובמקביל למעקב צמוד אחר המתרחש באיראן, כך אומר הרמטכ"ל אייל זמיר בהערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון.

זמיר עמד על תמונת המצב העדכנית של הכוחות בשטח, הישגי הסיכול הרבים של השבועות האחרונים ורמת המוכנות של היחידות לקראת המשימות הבאות. כמו כן, ניהל הרמטכ"ל שיח פתוח עם המח"טים על האתגרים הלוגיסטיים והמבצעיים העומדים לפתחם, הן בזירה המקומית והן בזירה הרב-ממדית והרב-זירתית, והביע הוקרה עמוקה על הפעילות הבלתי פוסקת לשמירה על ביטחון המדינה.

“לצד הלחימה המתמשכת נגד הטרור ביו"ש אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. עקבנו אחר הירי לאזור עקבה היום ומערך ההגנה האווירית שלנו בכוננות להגנה על אזרחי ישראל. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו", אמר זמיר.

הוא הוסיף "אני רוצה להביע את הערכתי לכוחות שנלחמים יום-יום במרחב ומביאים להישגים משמעותיים. בזכותכם, היקף אירועי הטרור ביהודה ושומרון הוא מהנמוכים בשנים האחרונות. לצד הלחימה הנחושה בטרור ולצד חיזוק ההתיישבות, הפשיעה הלאומנית פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך, ונמשיך לפעול עם שב"כ והמשטרה למיגור התופעה.

לצד המוכנות הגבוהה בלחימה הרב-זירתית, גזרת יהודה ושומרון נשארת זירה קבועה במיקוד. אני מודע לאתגרים הגדולים שמונחים לפתחכם בתקופה הקרובה, שבה אתם נדרשים לשמור על מוכנות גבוהה לתגובות מהירות לאירועים מתפרצים ולשמור על הביטחון והיציבות בגזרה", דברי הרמטכ"ל.