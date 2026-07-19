לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסמה תגובה להצהרתו של ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדאני שטען כי יפעל למעצר נתניהו במידה ויגיע לעירו במהלך העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר.

"בית הדין הפלילי הבינלאומי הוא בית דין "קנגורו" שאין לו סמכות על אמריקאים או ישראלים. צו המעצר המזויף שלו נגד ראש הממשלה נתניהו ניתן על ידי התובע לשעבר של בית הדין הפלילי הבינלאומי המוכתם, כרים חאן, כמה ימים לפני שהאשמות בפגיעה מינית נגדו הפכו לידועות לציבור. זו הייתה ניסיון ברור מצד חאן להסיט את תשומת הלב הציבורית ולחפש הגנה מפני ביקורת", נמסר מטעם שכת נתניהו.

עוד הודגש כי "תחת הנהגתו של ראש הממשלה נתניהו, ישראל נקטה צעדים חסרי תקדים בזמן מלחמה כדי למזער נזק לאזרחים תוך התמודדות עם חמאס, ארגון טרור ג'נוסיידי המשתמש בפלסטינים כמגנים אנושיים ומכוון בכוונה לאזרחים ישראלים תמימים".

בתשובת נתניהו הובהר כי "במקום לתמוך בהתנהגות הפלילית של חאן, מר ממדאני צריך להתמקד בתיקון הנזק שמדיניותו גרמה לניו יורק. כמו כרים חאן, ממדאני נראה מעוניין להסיט את תשומת הלב הציבורית משגיונותיו ולהתקיף את מנהיג המדינה היהודית ואת הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".