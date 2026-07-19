מאות מתושבי כפר כנא השתתפו ביום שבת בעצרת השקת קמפיין הבחירות של הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ) ביישוב הגלילי, שבו כ-90% מהתושבים מוסלמים והיתר נוצרים.

העצרת, שנערכה תחת הכותרת "כפר כנא לקראת השפעה גדולה יותר", הדגישה את חשיבות חיזוק הנוכחות וההשפעה הפוליטית של רע"מ, למען קידום האינטרסים של היישוב ושל החברה הערבית בישראל.

הדוברים בעצרת, בהם ח"כים וראשי הרשימה, הצהירו כי רע"מ שואפת לשינוי פוליטי משמעותי בבחירות הקרובות - הפלת ממשלת הימין, אותה תיארו כ"קיצונית" ו"גזענית".

לדבריהם, ממשלת הימין כשלה כישלון חרוץ בהתמודדות עם הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, האיצה את הריסות הבתים הבלתי חוקיים, והעבירה תקציבים שהיו מיועדים לחברה הערבית לטובת החרדים והשב"כ.

הדוברים הדגישו כי המטרה היא להשיג שבעה מנדטים בכנסת הבאה, ולשמש כגוש המשלים לקואליציית שינוי שתאפשר להביא את הנושאים החשובים לחברה הערבית לשולחן קבלת ההחלטות.