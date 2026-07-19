התבטאות קשה של הרב לנדו נגד הציונות הדתית צילום: דוברות

במסגרת כינוס הדרכה מיוחד של ארגון 'דרשו' המיועד לאלפי בחורי ישיבות צעירים הנערכים למעבר מישיבות קטנות לישיבות גדולות, פורסם ריאיון שו"ת (שאלות ותשובות) מיוחד שנערך עם מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דב לנדו, בביתו בבני ברק.

לצד העצות החינוכיות, פורסם תיעוד משיחה מורכבת שקיים הרב לנדו במעונו עם ראשי ישיבת 'מיר' - הרב אליעזר יהודה פינקל והרב בנימין פינקל - אשר הגיעו להודות לו על מאמציו ומסעותיו לגיוס כספים עבור עולם הישיבות בחו"ל, בעקבות קיצוץ התקציבים הממשלתיים.

בשיחה זו הביע הרב לנדו עמדה תקיפה ויוצאת דופן נגד גורמים בממשלה ובציבור הדתי-לאומי הדוחפים לגיוס בני הישיבות לצה"ל.

"מה שלא יהיה כך? הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר... יש רשעים.. ומהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם. אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה... אני הייתי שואל אותם, לשיטתייהו, אין להם שיטה בכלל, לשטותייהו, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה".

בתגובה לשאלת ראשי הישיבה כיצד יש לנהוג ולכוון בתפילה מול המצב החמור, השיב המנהיג הליטאי כי המצב הנוכחי קשה ומורכב מאוד וכי אין לו עצות פוליטיות או מעשיות מוגדרות מלבד להתפלל.

כאשר נשאל לגבי מידת העיסוק הרצויה של בחורי ישיבות צעירים בנושאים פוליטיים ואקטואליים של דת ומדינה, השיב הרב נחרצות: "לא צריכים לחשוב על זה כל כך הרבה. הם צריכים ללמוד, לא לחשוב שום דבר - לחשוב רק בלימוד".