ראשי חד"ש ובל"ד נפגשו היום (ראשון) לתיאום מהלכים פוליטיים לקראת הבחירות לכנסת.

בהודעה משותפת שפורסמה לאחר הפגישה נמסר כי הבחירות יתקיימו באחת התקופות המסוכנות ביותר לעם הפלסטיני, על רקע "המשך מלחמת ההשמדה בעזה, הסלמה בתוקפנות בגדה המערבית, האצת ההתנחלויות, ועלייה בדיכוי, בגזענות וברדיפה הפוליטית נגד הציבור הפלסטיני בתוך הארץ".

ראשי שתי המפלגות הדגישו את חשיבות הגדלת שיעור ההצבעה של הציבור הערבי והגברת הייצוג הערבי בכנסת, כצעד מרכזי להפלת ממשלת הימין.

בנוסף, הביעו חד"ש ובל"ד התנגדות מוחלטת לכל תוכניות הגיוס של בני החברה הערבית - בין אם צבאיות ובין אם אזרחיות - כולל יוזמות המוצגות תחת כותרות אזרחיות או ביטחוניות, או במסגרת מה שמכונה "המחנה נגד נתניהו".

לפי ההודעה, מדובר ב"ניסיון מסוכן" לשלב את הציבור הערבי במערכת הביטחונית והפוליטית הישראלית ולהפוך אותו לחלק מכלי השרת שלה.

שתי המפלגות הזהירו מפני כל מעורבות, שיתוף פעולה או מתן לגיטימציה לתוכניות אלה, "מכל גורם שהוא".