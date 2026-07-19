צילום הרחפן חשף: כך נראה טרור ההצתות מנהלת גבעות החזית

תושבים מגבעת מעלה תדהר הסמוכה לישוב מיצד בגוש עציון, זיהו סמוך לכניסת השבת האחרונה דמות חשודה שיצאה מכפר המרצחים סעיר הסמוך ומתעסקת בצמחייה היבשה.

אחראי הביטחון בגבעה מיהר לשגר לנקודה רחפן, וזה חשף ניסיון הצתה בזמן אמת. הערביה שיצאה מאחד הבתים בשכונת "חמרוש" בכפר, אחזה סמרטוט בוער בידה והדליקה מוקד אחר מוקד - תוך שהיא משליכה קוצים יבשים נוספים אל תוך האש ומנסה שזו תתלבה בחסות הרוח לכיוון הגבעה.

כשהבינה שזוהתה, נמלטה הערבייה שהציתה בחזרה לכפר. התושבים חשו למקום, הזעיקו את כוחות הביטחון וכיבו את השריפה לפני שזו הספיקה להתפשט. טרם דווח על מעצרה או מעצר חשודים נוספים.

"רק לפני שבועיים זכינו להעניק למעלה תדהר ולגבעות נוספות רחפנים תרמיים לשמירה על השטח, וכבר בסופ"ש האחרון סיכלו התושבים בעזרתו פיגוע הצתה בזמן אמת", אמרו היום במנהלת גבעות החזית - ארגון המאגד שורת גבעות ביו"ש.

בארגון טענו עוד היום, כי "בלי תיעוד הרחפן עוד היה מי במערכת הביטחון שיטען שלא מדובר בהצתה מכוונת, אך שוב הוכח כי זהו טרור לכל דבר ועניין. בשבת האחרונה עלה יישוב שלם בלהבות, ורק בנס לא גבתה השריפה חיי אדם. מערכת הביטחון חייבת להתעורר ולהתייחס לאיום ההצתות במלוא החומרה", הוסיפו במנהלת.