ועדת הבחירות לפריימריז של מפלגת הציונות הדתית פרסמה שורת עדכונים למועמדים לקראת הבחירות הפנימיות שייערכו ביום ראשון הבא.

בהודעה נמסר כי הבחירות יתקיימו במתכונת של הצבעה פיזית, לצד אפשרות מוגבלת להצבעה מרחוק במקרים חריגים בלבד.

מדובר על קרוב ל-200 חברי מרכז במפלגה שיכריעו במידה רבה את רשימת המועמדים לכנסת. בהודעה נכתב כי ההחלטה לקיים הצבעה פיזית התקבלה "מתוך רצון שכמה שיותר חברי מרכז יוכלו לממש את זכות ההצבעה ומאידך לייצר אירוע משמעותי בערב כיאה להצבעה חשובה מעין זאת".

עוד צוין כי ההחלטה התקבלה "לאחר דיון מעמיק בוועדת הבחירות לאחר שיח עם רבים מחברי המרכז ושמיעת השיקולים השונים".

בהתאם לכך, בנוסף לקלפי שתיפתח בשעות אחר הצהריים בירושלים, תופעל גם קלפי נוספת בשעות הבוקר במטה הבחירות ברחוב שקד 9 באזור התעשייה חבל מודיעין. בוועדה הסבירו כי בקלפי זו "יוכלו להצביע פיזית חברים שלא יוכלו להגיע להצבעה בערב (יציאה לחופש, חתונה משפחתית וכו')".

עוד קבעה ועדת הבחירות את הקריטריונים להצבעה מרחוק במקרים חריגים. על פי ההודעה, הזכאים לכך הם משרתי מילואים בעלי צו בתוקף ביום ההצבעה, מאושפזים בבית חולים או באשפוז ביתי, מי שיציגו אישור רפואי על מצב שאינו מאפשר הגעה פיזית לקלפי, וכן שוהים בחו"ל שיציגו כרטיס טיסה שהוזמן לפני ההודעה על מועד הבחירות.

בוועדה ביקשו מחברי המרכז להקפיד להגיע עם תעודה מזהה, ובהודעה נכתב, "אנא הקפידו להביא איתכם תעודה מזהה כגון תעודת זהות או רישיון או דרכון פיזי כדי לממש את זכותכם ולהצביע". עוד נמסר כי הקלפי במטה הבחירות תפעל בין השעות 08:00 ל־11:00, ואילו הקלפי בירושלים תפעל בין השעות 16:30 ל־19:30, ולאחריה ייערכו ארוחת ערב, כינוס מרכז המפלגה ופרסום תוצאות ההצבעה.

חברי ועדת הבחירות שחתומים על ההודעה הם יהודה ולד, אייל פינס, אווה פינש, אביטל רייכנר, אפי ריפקין, מנחם גנדל, רפאל סלאב, יואל טוביאנה, יהושע שרמן ומוסא כהן.