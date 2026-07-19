מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, יצא במהלך מפגש סגור של "איגוד החוות", נגד קומץ אלים של נוער הגבעות.

בהקלטות שנחשפו ב"כאן חדשות" נשמע בלוט מבהיר כי המהלכים המבוצעים על ידו בשטח, כולל מניעת הקמתם של מאחזים פיראטיים בשטחי A ו-B, מיושמים בקפידה על פי מדיניות הממשלה והחוק. בלוט פנה לנוכחים ואמר: "ברגע שחוצים את החוק זה כבר עניין שלי, וברגע שזה מסכן את הביטחון זה עניין שלי שבעתיים".

הוא הרחיב לגבי הגורמים המחוללים את התקריות הלאומניות בשטח וציין כי "מדובר בבני נוער שלצערי חלקם פחות מכבדים את החוק בישראל, חלקם לוקחים את החוק לידיים וחלקם לא מכבדים את גורמי הסמכות במדינת ישראל".

הדברים הללו מגיעים על רקע מציאות מתוחה בשטח בחודשים האחרונים. בעוד שחלק מהחוות החקלאיות פועלות באזור C תחת אישורים מוסדרים של צה"ל, בתקופה האחרונה מוקמים מאחזים בלתי חוקיים בעומק שטחי A ו-B, לעיתים בגיבוי ובעידוד של חברי כנסת הפועלים לביטול הסכמי אוסלו.

במהלך הכנס התייחס האלוף בלוט לראשונה באופן פומבי למחאה הציבורית והפוליטית המנוהלת נגדו ונגד החתימה על צווי הרחקה מנהליים, קמפיין שאותו מובילים פעילי מאחזים ונבחרי ציבור. "לגבי צווי הגבלה, יש עכשיו פה איזה מן קמפיין שמתנהל, אמר האלוף והסביר כי צווים אלו נחתמים על ידו רק לאחר קבלת המלצות מפורשות מהשב"כ, המבוססות על מידע מודיעיני מוצק המעיד על מעורבות באלימות נגד האוכלוסייה הפלסטינית.

לדבריו, במרבית המקרים החשודים שומרים על זכות השתיקה בחקירות ואין די ראיות קבילות להליך פלילי רגיל, דבר המאלץ את המערכת להשתמש בכלי המנהלי.

מפקד הפיקוד רמז בדבריו גם לשינוי המדיניות שקבע שר הביטחון ישראל כ"ץ, שביטל את השימוש במעצרים מנהליים נגד אזרחים יהודים - מהלך שלפי גורמים במערכת הביטחון הוביל לזינוק חד בהיקף אירועי הטרור היהודי בגזרה. בלוט השווה בין שתי החזיתות ואמר: "אל מול הטרור הפלסטיני אנחנו עם ארגז כלים משוגע. מפקדי האוגדות עובדים בזה, המח"טים, המ"פים, כולם עובדים בזה".

לעומת זאת, בכל הנוגע לזירה הפנים-ישראלית, הציג האלוף תמונה מורכבת בהרבה: "אל מול הפשיעה הלאומנית, עד כדי אירועי טרור - לצערי - יהודי. לצערי ארגז הכלים הוא יותר מצומצם, בגלל החלטה. אני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר לכם - תדעו שזאת העובדה. בעניין הזה, עם ארגז הכלים היותר מצומצם, אנחנו משתדלים להוסיף כמה תקנות אל מול התופעה המאוד חמורה שמסכנת את כולנו".

האלוף בלוט הציג עמדה תקיפה מול הנזקים התדמיתיים והמבצעיים שגורמים אותם אירועים למדינת ישראל וליכולות של כוחות הביטחון.

"הפעולות האלו הן לא חוקיות, לא מוסריות, ואני מרשה לעצמי וחוזר על זה - הן לא יהודיות בעיניי", הצהיר בנחרצות. הוא פירט את המחיר המבצעי הכבד שמשלמים הלוחמים בשטח: "הן פוגעות בלגיטימציה, מסיטות לנו את הקשב בטירוף. תדברו קצת עם המ"פים והמג"דים, בעיקר אלו שבמילואים. אתם לא מבינים כמה זמן הם מתעסקים באירוע הזה".

לקראת סיום המפגש, שיגר מפקד פיקוד המרכז אזהרה ישירה וחד-משמעית לעבר בעלי החוות, שחלקן היו מעורבות בתקריות אלימות נגד פלסטינים, והבהיר כי צה"ל יפעל ביד קשה נגד מי שיפר את החוק. הוא הגדיר בצורה חדה את התנאים לפעילותן של החוות: "חווה יושבת על אדמות מדינה, נמצאת בשטח C, מקבלת אזור מרעה מוקצה, עובדת בתיאום עם צה"ל ונותנת לצה"ל לנצח". בלוט סיכם ואמר נחרצות: "חווה שלא נותנת לצה"ל... חווה שפוגעת בביטחון, אז לא ייקרא שמה 'חווה'. מי שלא עומד בתנאים האלה לא ייקרא חווה ולא תורם לביטחון".