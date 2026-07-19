הערכת מצב מיוחדת צפויה להתקיים מחר (שני) בשעות הבוקר בנמל התעופה בן-גוריון בהשתתפות שרת התחבורה, מירי רגב.

הדיון המרכזי יעסוק באופני ההתמודדות והטיפול עם דרישה רשמית שהגיעה מצד הממשל האמריקני, לשלוח לישראל מטוסי תדלוק צבאיים נוספים. ההיערכות הזו מתרחשת על רקע מוכנות מוגברת להסלמה ביטחונית אזורית, כאשר בקרב גורמי המקצוע עולה חשש כבד כי נוכחותם של כלי טיס צבאיים בתוך נמל תעופה אזרחי תוביל לשיבושים חמורים וקשים בלוח הטיסות המתוכנן, בדיוק בעיצומה של עונת תיירות הקיץ העמוסה, ואף תביא לביטולן של טיסות רבות.

במשרד התחבורה משמיעים אזהרה מפורשת, לפיה במידה וארצות הברית אכן תממש את כוונתה ותשגר עשרות מטוסי תדלוק נוספים לישראל, המשרד לא יוכל לבלום או לסרב לבקשה האמריקנית להנחיתם במסלולי נתב"ג. זאת בשל העובדה כי המקום בבסיסי חיל האוויר השונים, שבהם חונים כיום מטוסי התדלוק הקיימים, צפוי להסתווד ולגווע לחלוטין.

על פי המידע, כלי הטיס המדוברים כוללים הן מטוסי תגבור ייעודיים שמגיעים ישירות מארצות הברית, והן מטוסים נוספים שיועתקו ממדינות שכנות באזור אשר כבר ספגו הפצצות ישירות מצד האיראנים. כתוצאה מכך, נמל התעופה בן-גוריון נתפס כעת על ידי האמריקנים כמרחב המקלט הבטוח ביותר עבור כלי הטיס הללו.