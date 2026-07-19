העיתונאית החרדית שרי רוט התייחסה היום (ראשון) לסרטון שפרסמה בשבוע שעבר בו התגאתה בכך שבנה הוא עריק מצה"ל הלומד בישיבה. בסרטון אמרה כי הוא "חייל בצבא השם" וכי היא סבורה שהוא "עושה שירות חשוב ועצום למדינה היהודית".

בריאיון לחדשות 12 נשאלה האם היא משווה את בנה לחייל קרבי - והשיבה כי אינה רואה אותו כשווה ללוחם, אך כן לחייל שאינו משרת בתפקיד קרבי.

"הבן שלי הוא לא בקרבי, אני מודה, אבל הוא ב-50 אחוז שאינם עושים קרבי... הוא שייך נגיד לקבוצה הזאת", אמרה. כאשר המגיש רפי רשף שב ושאל האם היא משווה את בנה ללוחם קרבי ביחס להגנה על המדינה, השיבה רוט כי "כמוני מיליון איש במדינת ישראל מאמינים שבן אדם שיושב ולומד ברצינות מבוקר עד לילה, עושה שירות למדינה".

בהמשך נשאלה האם כאם היא חווה את אותו קושי שחווה אמו של לוחם קרבי. רוט השיבה כי אינה משווה את מצבה לזה של משפחות הלוחמים ואמרה, "לאמא של חייל קרבי, אני מכבדת אותה, מעריכה אותה, מעריצה אותה על מה שהיא מוסרת את נפשה בלילות ובימים".

כשנשאלה האם היא חוששת מ"דפיקות בדלת" כפי שחוששות משפחות של לוחמים, השיבה, "אני לא אומרת שהבן שלי כמו חייל קרבי, כי אתה צודק שאני לא חוששת בלילה מדפיקות".

עם זאת, היא חזרה על עמדתה שלפיה היא רואה את בנה כחלק מקבוצת מי שאינם משרתים בתפקידי לחימה, ואמרה, "אני שמה את הבן שלי בתוך האחוזים האלה...".