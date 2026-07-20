זירת התאונה ליד מחלף גלילות צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צעיר כבן 19 נהרג לפנות בוקר (שני) בתאונת דרכים במעורבות מספר כלי רכב בנתיבי איילון (כביש 20), סמוך למחלף גלילות מזרח. בתאונה נפצע צעיר כבן 20 באורח קשה, ושני גברים נוספים, בני 26 ו-28, נפצעו באורח בינוני. צוותי מגן דוד אדום העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח ופינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. בתאונה קטלנית נוספת שאירעה מוקדם יותר הלילה, נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת רכב בכביש 25, סמוך לצומת הנשיא בדרום הארץ. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו, ופינו פצועה נוספת שמצבה הוגדר קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע.