ראש ממשלת הונגריה פטר מדיאר הודיע הלילה על כוונתו להציע לאגדת השחמט ההונגרייה-יהודייה, יהודית פולגאר, להתמנות לתפקיד נשיאת המדינה.

ההודעה הגיעה בעקבות התיקון לחוקה שערך הנשיא היוצא תמאש שויאוק, מנאמניו של ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן, שחתם על התיקון שהביא להדחתו. הצעד מהווה חלק מגל שינויים משטריים וציבוריים שמנהיג מדיאר במטרה לשקם את המוסדות הדמוקרטיים, לאחר 16 שנות שלטון רצופות של אורבן, ובמסגרתו מודחים בעלי בריתו של המנהיג הקודם מעמדות מפתח.

בדברים שפרסם בחר מדיאר להדגיש את חשיבותה של פולגאר כדמות מאחדת: "המדינה שלנו זקוקה לאחדות, לשלום ולנשיא שכל העם ההונגרי יוכל להיות גאה בו. מוסד נשיאות הרפובליקה אינו מקצוע, אינו מקום עבודה, אלא השירות הציבורי הגבוה ביותר. תפקידו של הנשיא: לשרת ולייצג. את כל ההונגרים. יהודית פולגאר, שהומלצה היום לנשיאות הרפובליקה על ידי דמויות מוכרות בחיים הציבוריים בהונגריה, היא אישיות שכזו. לכן, מחר אפגוש אותה ואשאל אותה האם היא מוכנה לשרת את ארצנו בתפקיד חדש עד לאימוץ החוקה החדשה".

מדיאר הוסיף ושיבח את דרכה המקצועית: "שמה של יהודית פולגאר מזוהה זה עשרות שנים עם כישרון והתמדה. כשחקנית המצליחה ביותר בתולדות השחמט הנשי, היא הובילה את דירוג העולמי לנשים במשך 26 שנים ברציפות, ובמקביל נכנסה גם לעשירייה הראשונה בדירוג העולמי הכללי. לאורך כל הקריירה שלה, דרכה של יהודית פולגאר התאפיינה תמיד בהישגים. ההערכה הרב כלפיה אינה נובעת מהשתייכות פוליטית או מקשרים, אלא מכישרונה יוצא הדופן, מחריצותה, מכושר העמידה יוצא הדופן שלה ומיושרה. היא הונגרייה שהישגיה מעוררים כבוד והערכה הן בארצה והן ברחבי העולם. באופן אישי, ארגיש זכות גדולה וכבוד עצום אם היא תסכים לקבל את הפנייה הזו".

במידה שפולגאר תסכים ותיבחר לתפקיד, היא תהיה הנשיאה הראשונה בהונגריה המגיעה מעולם הספורט והשחמט, ומבין הדמויות היהודיות הבולטות ביותר שכיהנו בראש המדינה.

פולגאר, שתחגוג השבוע את יום הולדתה ה-50, נחשבת לשחמטאית הדגולה בהיסטוריה. לאורך שנות פעילותה שיחקה בעיקר מול גברים, סומנה בשיאה בין עשרת השחקנים המובילים בעולם, ורשמה ניצחונות על אלופי עולם דוגמת גארי קספרוב ואנטולי קרפוב. פולגאר גדלה במשפחה יהודית מוכרת בהונגריה. אחותה סוזן (ז'וז'ה) מתגוררת בארה"ב, ובני משפחה נוספים מתגוררים בישראל.

מינוי זה מגיע בהמשך לניצחונו של מדיאר בבחירות שנערכו באפריל, שבהן גבר על אורבן וסיים את כהונתו הארוכה. מדיאר, שהיה בעבר חבר במפלגתו של אורבן, השיג רוב של יותר משני שלישים בפרלמנט. רוב זה מאפשר לו להעביר שינויים חוקתיים, לרבות ביטול מהלכים של הממשל הקודם והגבלת כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים במצטבר בלבד.