פרשת שחיתות חמורה. בתום פעילות מודיעינית ממושכת וסמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בשיתוף פעולה הדוק עם רשות המיסים, בוצע גל מעצרים ועיכובים נרחב של עובדים ברשות - בעבר ובהווה של מספר מעורבים.

במשטרה חושדים כי המעורבים ניצלו את מעמדם ותפקידם הרשמי לצורך קבלת טובות הנאה כספיות. החשדות המרכזיים מייחסים להם נטילת שוחד מתמשכת, אשר בתמורה אליה הם פעלו ואפשרו לאורך שנים הגשה ואישור של דוחות והחזרי מס כוזבים, ששוויים הכולל נאמד בסכום עתק של כ-80 מיליון שקלים.

בעקבות ההחלטה על מעבר לחקירה גלויה, יצאו בלשי המשטרה יחד עם חוקרי הרשות למבצע פשיטות נרחב על בתיהם הפרטיים ועל משרדיהם של החשודים, שם נערכו חיפושים מקיפים לגילוי ראיות ומסמכים.

בהמשך היום, מתכוונת המשטרה להביא חלק מהעצורים המרכזיים לדיון בבית משפט השלום ברמלה, בבקשה להאריך את מעצרם.