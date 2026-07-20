דמעות עמדו בעיניים שלי כאשר קראתי דברים המיוחסים ל'גאון תורה ליטאי' המתקרב לגיל מאה, ובהם האשמה חמורה על מלחמות שמדינת ישראל ניהלה לשם 'כבוד המדינה', וגרמו לרצח של נופלים למען 'כבוד המדינה', כביכול -

מלחמת העצמאות פרצה עם פלישת 7 צבאות אויבים אחרי ההכרזה על הקמת המדינה, שגם נציגי 'אגודת ישראל' השתתפו בה!

מלחמת 'קדש' פרצה אחרי שנים של התקפות טרור, בעיקר ביוזמה מצרית, והתוצאה הייתה 11 שנים של שקט יחסי!

מלחמת 'ששת הימים' פרצה בעקבות הפרה גלויה של הסכמי 'שביתת הנשק', ואיום מפורש של צבא מצרים יחד עם ירדן, על גבולות ישראל, ובמיוחד בירושלים!

מלחמת יום הכיפורים פרצה בהתקפת פתע חמורה וקשה של צבאות מצרים וסוריה, בסואץ ובגולן!

מלחמות לבנון פרצו בגלל איומי הטרור החמורים, במיוחד על יישובי הגליל!

המבצעים הרבים בהם צה"ל תקף היו תגובות ברורות להתקפות טרור של האויבים!

מלחמת 'שמיני עצרת' פרצה בהתקפת פתע מזעזעת של הצורר מעזה, והיא נמשכת בגלל האיומים הקשים מאיראן ומלבנון!

שום מלחמה בישראל לא פרצה מטעמים של 'כבוד המדינה' - בבית דין של מעלה לא תהיה סליחה על האשמה זו, וכל הזכויות של לימוד התורה ייפלו לתהום!

דמעות בעיניים!

כל לומד תורה אמור לדעת שמלך ישראל יכול להוציא את צבא ישראל גם למלחמות רשות להגדלת כבוד המלך והממלכה (רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' א-ב), ואין זה רצח בשום פנים ואופן! אולם אז מלך ישראל זקוק לאישור של בית דין של 71 זקנים - הסיבה העיקרית שאין לנו בית דין כזה היא הסירוב הידוע של 'גדולי התורה' לכל הניסיונות להקים 'סנהדרין'.

אולם ברור לכל אדם ישר, שמלחמות מדינת ישראל כולן מלחמות מצוה של "עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם", ועל פי התורה וההלכה כולם חייבים לצאת למלחמות מצוה כאלה!

אני מתחנן וזועק: חזרו בכם מיד מההאשמה הנוראה חסרת היסוד! בבית דין של מעלה יהיה מאוחר מידי.