תגלית ארכיאולוגית אותרה באחרונה במהלך החפירות המנוהלות בחניון גבעתי שבעיר דוד, הנמצא במרחב הגן הלאומי סובב חומות ירושלים. במסגרת הפעילות המשותפת של רשות העתיקות ואוניברסיטת תל אביב, נחשפו קורות עץ עבות במיוחד אשר עלו באש במהלך החורבן הדרמטי של הבית הראשון, בשנת 586 לפני הספירה.

ההשתמרות המפתיעה של הממצאים לאורך תקופה כה ממושכת מיוחסת לתנאים המבניים הייחודיים שנוצרו בזמן הדליקה העזה. לפי החוקרים בשטח, "מה שסייע לממצא להשתמר במשך כ-2,600 שנה, הוא, ככל הנראה, הטיח שנמס מקירות המבנה, וחתם תחתיו את העצים השרופים".

מנהלת החפירה, אפרת בוצר, הרחיבה על נסיבות קריסת המבנה והסבירה כי "נראה שהקורות הללו, אשר שימשו, כנראה, לקירוי חצר פנימית של מבנה מתקופת הבית הראשון, קרסו במהלך החורבן אל רצפת המבנה. אנחנו משערים שהטיח, שכיסה את קירות המבנה ונמס בזמן השריפה, כיסה גם את קורות העץ המפוחמות, והוא זה שעזר להשתמרותן יוצאת הדופן".

מעבר לחשיבות ההיסטורית, קורות העץ שנמצאו נושאות עמן ערך מדעי יוצא דופן בזכות ריבוי טבעות הצמיחה שנותרו עליהן. ד"ר יוהנה רגב מרשות העתיקות, המובילה את חקר הממצא, ציינה את ייחודיות הגילוי בנוף המקומי: "מאד נדיר למצוא בארץ עצים עם כמות יפה של טבעות, ופה, בעיר דוד, מצאנו קורות עבות, שיש להן הרבה טבעות, וזה מהווה פוטנציאל מחקרי".

ד"ר רגב הדגישה כי הממצא מאפשר לקדם משמעותית את רמת הדיוק הקיים כיום בענף הארכיאולוגיה: "ככל שיש לעץ יותר טבעות, הדבר מסייע לנו להגיע לרזולוציה גבוהה יותר של תיארוך". לדבריה, השיטה החדשה מהווה קפיצת מדרגה אמיתית: "אם עד היום יכולנו לתארך ממצא בטווח של מאות שנים, הרי שעכשיו אנחנו מגיעים לתיארוך מדויק יותר, בטווח של 10 שנים בלבד".

הניתוח המבני של האתר מספק הצצה לעוצמת הפגיעה בירושלים באותם ימים. מנהלי החפירה, ד"ר יפתח שלו מרשות העתיקות ופרופ' יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב, הבהירו כי הממצאים מעידים על שריפה מכוונת ומהירה של המבנה כולו.

החוקרים זיהו תופעה חברתית מרתקת שהתרחשה במקום בתקופה הפרסית, לאחר אירועי החורבן, כאשר התושבים המקומיים בחרו לחסום את דרכי הגישה לאזור שנשרף אך המשיכו לנהל את חייהם בחלקיו האחרים של אותו המבנה. לראייתם, ההחלטה להישאר ולהתגורר בסמיכות ישירה להריסות משקפת דחף אנושי עמוק לשמר את הזיכרון הלאומי. המנהלים הסבירו כי "יצירת מרחב זיכרון היא צורך אנושי בסיסי, במיוחד אחרי אירוע טראומטי. התושבים בחרו במודע להשאיר את ההרס כעדות לחורבן, ובנו מחדש לצדו במקום לפנות אותו".

העיתוי שבו נחשפו השרידים העתיקים עורר התרגשות רבה בקרב צוות הארכיאולוגים. בוצר שיתפה בתחושות האישיות המלוות את הגילוי הדרמטי הנוגע לימי האבל הלאומיים: "אנחנו רגע לפני תשעה באב", וציינה כי "זה נותן תחושה שראית את הרגע של החורבן, את הרגע שבו הכל התרחש, וזה מאד נוגע ללב".

אל הגילוי התייחס גם שר המורשת, עמיחי אליהו, אשר הדגיש את החשיבות הלאומית וההסברתית של הממצאים הארכיאולוגיים שנחשפו בעיר דוד. בדבריו ציין השר אליהו: "האדמה של ירושלים ממשיכה להעיד את מה שיש מי שמנסים להכחיש. קורות העץ שנשרפו בחורבן הבית הראשון הן עדות אילמת אך עוצמתית לקיומו של העם היהודי בירושלים לפני כ-2,600 שנה. ערב תשעה באב, הגילוי הזה מזכיר לנו שהקשר שלנו לירושלים אינו רק קשר של אמונה, אלא גם של היסטוריה, ארכיאולוגיה וזיכרון לאומי. תפקידנו הוא להמשיך לחשוף את האמת, לשמר אותה ולהעביר אותה בגאווה לדורות הבאים.