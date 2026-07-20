חברת התעופה ישראייר הודיעה על צירופן של שלוש טייסות חדשות לצוותי הטיסה שלה, כחלק מהרחבת מערך הטייסים בעקבות קליטת שני מטוסי איירבוס A330.

לדברי החברה, למהלך יש משמעות בתחום שילוב נשים בתפקידי טיסה ובהמשך התרחבות פעילותה.

לפי נתוני החברה, 144 טייסים הגישו מועמדות, ומתוכם התקבלו 15. עם הצטרפות שלוש הטייסות החדשות יעמוד מספר הטייסות בישראייר על שבע, המהוות כמעט 10% מכלל מערך הטייסים המבצעי של החברה.

הרחבת מערך הטיסה משתלבת בקליטתם של שני מטוסי האיירבוס A330 רחבי הגוף לצי החברה. בישראייר ציינו כי הרחבת הצי תחזק את יכולות החברה, תאפשר לה להרחיב את פעילותה הבינלאומית ולהוסיף יעדים ותדירויות בהתאם לביקושים הגוברים.

סמנכ"ל המבצעים בישראייר, חגי כנען, מסר, "אנו גאים לראות כיצד תנופת הצמיחה של ישראייר והרחבת צי המטוסים הולכות יד ביד עם קידום נשים לתפקידי מפתח בחברה, ובפרט בתא הטייס. הצטרפותן של שלוש הטייסות החדשות היא ביטוי למחויבות שלנו למצוינות, לגיוון ולהזדמנות שווה. הרחבת מערך צוותי הטיסה תאפשר לנו לתת מענה לביקושים הגבוהים ולהמשיך להרחיב את רשת היעדים ואת לוח הטיסות של החברה".