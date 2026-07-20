איש אגודת ישראל ובכיר חסידות גור, מוטי בבצ'יק, התייחס הבוקר (שני) בריאיון לרדיו "קול חי" למתיחות הגוברת בתוך הסיעות החרדיות, למאבק סביב חוק הגיוס ולחוק הקפאת המעצרים.

בפתח הדברים ציין בבצ'יק כי חסידות גור תקיים הערב עצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבה מהחסידות שלא התייצב לצו גיוס.

לדבריו, בעצרת צפוי להשתתף מנהיג החסידות, הרבי מגור, לצד אלפי משתתפים, ובהמשך לעצרת הקודמת שבה השתתפו להערכתו כ-20 אלף איש.

בהמשך דחה בבצ'יק את טענותיו של ח"כ ינון אזולאי (ש"ס), שרמז כי גורמים באגודת ישראל פועלים נגד קידום חוקי הגיוס.

בבצ'יק הבהיר כי מתחילת הקדנציה פעל יחד עם נציגי ש"ס ודגל התורה מול שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט, אך הדגיש כי עמדתו הנחרצת הייתה ונשארה שלילית לגבי סנקציות על לומדי תורה.

לדבריו, כאשר הדיונים נמשכו בלעדיו, הוא פנה ישירות ליו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, יולי אדלשטיין, והבהיר לו את הקווים האדומים של הנהגת החסידות: "אמרתי לו שאינני יודע למה האחרים מסכימים, אך הבהרתי לו מהי עמדת האדמו"ר מגור".

בנוגע לחוק הקפאת המעצרים, הודה בבצ'יק כי להערכתו החוק אינו חוקתי ולא היה עובר את מבחן בג"ץ. עם זאת, הסביר את התמיכה בו במליאה בכך שלא הייתה לחברי הכנסת החרדים אפשרות פוליטית להצביע נגד חוק הנושא כותרת של מניעת מעצרים.

בבצ'יק מתח ביקורת על חוסר התיאום בין המפלגות החרדיות וציין כי "אם כולם היו יושבים סביב שולחן אחד והולכים בדעה אחת - היה אפשר להגיע לתוצאות אחרות".