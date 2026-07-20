פרויקט גידול הפרות האדומות בישראל עולה שלב משמעותי במטרה להעמיד דור חדש וכשר לחלוטין מבחינה הלכתית.

מרכז המבקרים "הפרה האדומה" הממוקם בשילה הקדומה החל היום (שני) בביצוע הליך הזרעה מבוקר וממוקד בשתי פרות. המהלך נועד להבטיח את עתידו של המפעל ההלכתי, המבוסס במקורו על ארבע פרות אדומות שהובאו ארצה מארצות הברית.

חלוף הזמן נתן את אותותיו בפרות: שתיים מהן נפסלו לשימוש הלכתי לאחר שצמחו על גופן שערות בגווני שחור ולבן, ואילו שתי הפרות שנותרו אדומות לחלוטין ("תמימות") הגיעו כבר לגיל ארבע.

אף על פי שאין מגבלת גיל רשמית לפי חוקי ההלכה, במרכז לחקר הפרה האדומה העדיפו שלא לקחת סיכונים מיותרים ולהיערך מבעוד מועד לעתיד. ההליך הנוכחי מיושם בשיטות חדשניות המשלבות מחקר גנטי מתקדם, במטרה להגדיל ככל הניתן את סיכויי ההצלחה להולדת עגלות בעלות שיער אדום מוחלט.

הניסוי הנוכחי מתבצע דווקא על אותן הפרות שנפסלו, שכן מחקרים מדעיים מראים כי שילובן עם זרע מותאם עדיין נושא פוטנציאל גבוה במיוחד להעמדת צאצאים כשרים לחלוטין.

הגורמים המקצועיים במרכז מדגישים כי הפרות גדלות תחת מערך פיקוח הדוק, המשלב מדע והלכה, במטרה למנוע כל אפשרות של הטלת מום שתפסול אותן. זאת בניגוד למקרה אחר של פרה אדומה שהתגלתה לאחרונה באזור הגולן ואוזנה נוקבה לצורכי רישום - פעולה שעוררה שאלות הלכתיות מורכבות וסבוכות.

נציגי המרכז הסבירו את המניע העמוק מאחורי הפעילות המדעית-הלכתית. "כבר מתחילת התהליך המטרה הייתה ללמוד ולהכין פרות אדומות ליום שבו יתאפשר לקיים את הטקס בהר הזיתים לפי כללי ההלכה. דווקא בימים אלו, שבהם אנו מציינים את חורבן בית המקדש, אנו פועלים להתכונן ליום שבו ניתן יהיה לבנותו בטהרה".