יאיר גולן על הפריימריז בדמוקרטים צילום: דוברות

ההצבעה לפריימריז של מפלגת 'הדמוקרטים' נפתחה הבוקר (שני) ל-112,376 מתפקדי המפלגה הרשומים בספר הבוחרים.

ההצבעה מתקיימת במערכת דיגיטלית מאובטחת ותהיה פתוחה עד השעה 19:00, כאשר כל מתפקד יוכל לבחור בין 6 ל-8 מועמדים מתוך 51 המתמודדים לרשימת המפלגה לכנסת ה-26.

במפלגה מסרו כי רשימת המתמודדים כוללת מועמדים ממגוון מגזרים ואזורים בארץ, מבית ג'אן בצפון ועד שדה בוקר בדרום. בין המתמודדים נמנים נציגי קיבוצים ומושבים, יוצאי צה"ל והשירות הציבורי, מובילי מחאה ופעילי שטח, צעירים ומבוגרים, יהודים, ערבים, דרוזים ונציגי קהילת הלהט"ב.

יו"ר 'הדמוקרטים', אלוף (מיל') יאיר גולן, אמר, "היום הוא יום חג לדמוקרטיה הישראלית, זה הזמן של הציבור לצאת להצביע, רק נבחרת 'דמוקרטים' חזקה בכנסת ובממשלה תציל את המדינה ותחזיר לישראל את הביטחון, הדמוקרטיה והתקווה שהיא כל כך זקוקה לה".

לדבריו, "הרשימה הזאת לא תקבע רק מי יישב בכנסת. היא תקבע כמה חזקים נהיה בממשלה הבאה, וכמה כוח יהיה לנו להחזיר לישראל ביטחון, דמוקרטיה ותקווה".

רשימת 'הדמוקרטים' לכנסת תוכרז הערב בשעה 19:00 במסגרת אירוע השקת קמפיין הבחירות בהאנגר 11 בתל אביב. באירוע צפויים להשתתף היו"ר גולן, עשרות מתמודדים, פעילים ומתפקדי המפלגה, וכן נציגי משפחות חטופים, חיילי מילואים ומצביעים לראשונה מהדרום ומהצפון.

השר בצלאל סמוטריץ' העביר מסר שבו איחל לגדי איזנקוט "הצלחה" בבחירת חברי ממשלתו, "‏יאיא פינק שתלה השבוע צו פינוי ליישובים, נאור נרקיס שמודיע שיסגור את המקוואות, יריב אופנהיימר שיקים מדינה פלסטינית, או נעמה לזימי שתחזיר אותנו לימי הפנקס האדום והסזון. רק תבחרו".