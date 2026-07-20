שגרת יומם של עובדי אגף שפ"ע במועצה האזורית בנימין קיבלה תפנית מפתיעה בימים האחרונים. אנשי הצוות הבחינו בתוכי שהיה נראה שאינו שייך למקום בו אותר ואספו אותו.

אנשי המחלקה לפיקוח ואיכות הסביבה החלו להפעיל את המערך הקהילתי של המועצה. הם הפיצו מודעות בקבוצות היישובים השונות, יצרו קשר עם מזכירויות האזור וחיפשו כל קצה חוט שיוביל למשפחה לה שייך בעל החיים.



המאמצים נשאו פרי כאשר התקבלה שיחה מתושבי שילה, אשר סיפקו סימנים מזהים מדויקים שהוכיחו מעל לכל ספק כי מדובר בתוכי שלהם.

רק עם השלמת המבצע התברר עומק החשיבות של האירוע: התוכי שייך לאנשים עם צרכים מיוחדים, שעבורם היעדרותו במשך מספר ימים גרמה לדאגה עמוקה.

מנהל מחלקת פיקוח ואיכות הסביבה במועצה, עמיר בוחבוט, ששימש כ"שומר ראש" זמני לתוכי סיפר: "הבעלים התקשרו אליי, נתנו את הסימנים, והבנתי שזה באמת התוכי שלהם. אתה לא מבין איזו התרגשות הייתה בקול שלהם. בינתיים ישבתי עם התוכי, עשיתי לו בייביסיטר, קניתי לו אוכל, ענבים, סיפרתי לו שהבעלים בדרך. הם הגיעו ושמחו ממש לראות את התוכי האבוד שלהם. עשינו גמילות חסדים".