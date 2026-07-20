העסק והבית השרופים של משפחת יפה באדיבות המשפחה

משפחת יפה מחוות גלעד איבדה בשריפה שפרצה בשבת את ביתה ואת העסק המשפחתי ששימש מקור פרנסתה היחיד. נפתלי וחנה יפה נמלטו עם ילדיהם מבלי שהספיקו לקחת דבר, וכעת הם מבקשים את עזרת הציבור כדי לבנות מחדש את ביתם ולהחזיר את העסק לפעילות.

האש כילתה את הבית, הריהוט ובגדי הילדים. לצד הפגיעה הקשה בבית המשפחה נשרף גם "גן הבירה של נפתלי", העסק שנפתלי יפה הקים ופיתח במשך שמונה שנים.

"ברחנו ברגע האחרון, בלי להספיק לקחת דבר. כעת אנחנו רוצים להתחיל מחדש, אבל לא יכולים לעשות את זה לבד", כתב נפתלי בפנייה לציבור.

עבור נפתלי, העסק שנשרף לא היה רק מקור הכנסה. בני המשפחה מספרים כי הוא השקיע בו שנים של עבודה, חלומות ותוכניות. המקום החל כעסק שהתמקד בבשרים מעושנים, ובהמשך התפתח לפאב שאליו הגיעו מבקרים גם ממרחקים.

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"העסק של נפתלי היה הרבה יותר מעסק, אלה היו החיים שלו", סיפרו בני המשפחה. לדבריהם, זה היה מפעל חיים שנבנה במשך קרוב לעשור והפך למקום שלא היה כמותו באזור.

במהלך שנות פעילותו שרד העסק את תקופת הקורונה ואת הקשיים שנלוו למלחמה. בשריפה אבדו הציוד, חומרי הגלם והמלאי שנצבר במקום. בני המשפחה מעריכים את הנזק לבית ולעסק ביותר מ-1.5 מיליון שקלים.

צילום: באדיבות המשפחה

צילום: באדיבות המשפחה

צילום: באדיבות המשפחה

צילום: באדיבות המשפחה

צילום: באדיבות המשפחה

איש מבני המשפחה לא נפגע, אך נפתלי וחנה נותרו ללא בית וללא מקור פרנסה. המשפחה המורחבת פתחה קמפיין התרמה ומבקשת מהציבור לסייע להם להקים מחדש את מה שאבד.

בתוך כך, היום עצרו מסתערבי מג"ב איו"ש ולוחמי צה"ל שני פלסטינים בחשד למעורבות בהצתת השריפה בחוות גלעד. החשודים הועברו להמשך חקירה. ועד התושבים קרא להתייחס להצתות כאל טרור, וראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, דרש מהממשלה לפעול לשיקום התשתיות והבתים שנשרפו.

עבור משפחת יפה, המעצר אינו משנה את המציאות שאליה התעוררו. הבית איננו, העסק נהרס והדרך לחזרה לשגרה עוד ארוכה.

"כל תרומה עכשיו היא ממש הצלה ותעזור להקים את הבית והפרנסה שלנו מחדש", כתבו נפתלי וחנה.

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