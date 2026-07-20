ח"כ משה סעדה (הליכוד) טוען כי הנחת העבודה של רבים בליכוד היא שייתכן מאוד שהפריימריז במפלגה יתבטלו משום שצפוי עימות עם איראן. במצב כזה, כפי שקבעה ועדת החוקה של המפלגה, תקום ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה לכנסת.

"אף אחד מאיתנו לא רוצה מלחמה באמצע אוגוסט, אבל מדינת ישראל באירוע מורכב, ומה שיותר חשוב כרגע זה הביטחון של מדינת ישראל. הנחת המוצא היא שיהיה השבוע אירוע מול איראן, אתם שומעים את הקולות, רואים את ההתחמשות ואת המתדלקים שבאים. ההנחה שזה יהיה והשאלה האם זה יזלוג לישראל. כרגע זה לא זולג כי איראן מורתעת, היא משגרת טילים לירדן וחוששת מאוד מישראל", אמר סעדה בראיון ל-103FM.

הוא התייחס להרכב הרשימה ולציפיות שלו לקראת הפריימריז הקרובים. "ראש הממשלה רצה שריונים וקיבל אותם. זה מאפשר לו לצבוע את הרשימה כראות עיניו. בוועדה מסדרת כל שר או ח"כ יגיד שבפריימריז הוא היה מקבל יותר גבוה. תחשבו כמה מאוכזבים יהיו בוועדה מסדרת. לעומת זאת בפריימריז יש מעל 145,000 איש. אני חושב שהציבור הליכודי מחפש אנשים אידיאולוגים, שנלחמים בשבילו באופן מקצועי, ולדעתי זה יכול להקנות לי מקום גבוה ברשימה".

לדבריו "בפריימריז הולך להיות שינוי משמעותי כי הציבור הליכודי יבחר ח"כים אידיאולוגיים ומקצועיים שנלחמים בשבילו".