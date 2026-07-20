חמישה חברים במועצה להשכלה גבוהה בחרו לסיים את תפקידם בצעד מחאתי - על רקע אישורו של החוק המאפשר לימודים בנפרד במוסדות אקדמיים.

עיתון "הארץ" פרסם כי ארבעה מדענים חתומים על מכתב התפטרות ששלחו למל"ג - ביניהם פרופ' מרסל מחלוף מהטכניון, פרופ' ג'יהאד אל־צאנע מאוניברסיטת בן גוריון, פרופ' ליה לאור מהמרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט ופרופ' עידית תשובה מהאוניברסיטה העברית.

במכתבם המשותף הבהירו הארבעה כי המהלך התחיקתי שעבר בכנסת מהווה "התערבות חסרת תקדים בעצמאותה של המועצה".

"אישור החוק צפוי לפגוע קשות בערכי היסוד, שעליהם מושתתת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל", נכתב במכתב ההתפטרות שהוגש לנשיא יצחק הרצוג ולשר החינוך יואב קיש.

במקביל אליהם, הגיש גם חבר המועצה משה ויגדור מכתב התפטרות. בטקסט ששיגר הסביר ויגדור כי החוק החדש "יפגע אנושות ביכולתה של האקדמיה לחתור למצוינות מדעית בעולם מודרני, ויעניק לגיטימציה ממלכתית להדרת נשים באקדמיה, ובהמשך גם במרחבים ציבוריים נוספים".

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך, הגיב "מצער לראות שיש מי שמעדיפים להתפטר במקום לאפשר לעוד אלפי נשים וגברים לרכוש השכלה גבוהה בהתאם לאורח חייהם. החוק לא כופה על אף מוסד לפתוח מסלול נפרד ולא גורע דבר מהמסלולים הקיימים - הוא רק מסיר חסם ומרחיב את חופש הבחירה. שיתוף הפעולה של חברים במל"ג עם הקמפיין ההזוי כביכול יש קשר בין החוק לכפיה כלשהי מעיד על ניתוק עמוק מהמציאות.

הטענות על 'הדרת נשים' מנותקות לחלוטין מהמציאות. דווקא החוק הזה מאפשר לנשים רבות, בעיקר מהחברה החרדית והדתית, ללמוד לתארים מתקדמים - דבר שלא התאפשר להן בפועל עד היום. גם נתוני המל"ג עצמם הראו שהפרדה מגדרית היא תנאי מרכזי עבור רבים בבחירתם ללמוד וכי ללא מסלולים כאלה רבים כלל לא יירשמו ללימודים. אנחנו נמשיך לפעול כדי שהאקדמיה תהיה פתוחה לכל אזרחי ישראל, ולא רק למי שמתיישרים עם תפיסת עולם אחת", דברי סוכות.