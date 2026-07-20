הרב אפרים גולדברג, רב בית הכנסת של בוקה רטון - קהילה אורתודוקסית גדולה ומשפיעה בדרום פלורידה - פנה לחברי קהילתו וביקש מהם באופן חריג להירשם כחברי המפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות המקדימות הקרובות במדינה.

מטרת היוזמה, כפי שהסביר גולדברג בראיון ל"ג'ואיש אינסיידר", היא לסייע לחבר הקונגרס המכהן ג'ארד מוסקוביץ' להדוף אתגר פוליטי משמעותי מצד מועמד המזוהה עם השמאל הקיצוני.

היעד המרכזי של המהלך הוא למנוע את ניצחונו בפריימריז של אוליבר לרקין, מועמד הזוכה לתמיכת ארגון "הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה" (DSA), אשר מתח ביקורת פומבית נוקבת נגד מדינת ישראל ונגד תמיכתו של מוסקוביץ' בה.

במהלך קמפיין הבחירות שלו, לרקין האשים את ישראל ב"ביצוע רצח עם", קרא להפסיק לאלתר את הסיוע הצבאי האמריקאי, ותמך ב"זכות השיבה לפליטים פלסטינים".

כמו כן, הוא הופיע לצד שורה של דמויות אנטי-ישראליות, בהן משפיענים המואשמים באנטישמיות. המחוז המדובר, אשר גבולותיו שורטטו מחדש באופן שנוטה לטובת המפלגה הרפובליקנית, נחשב למושב מפתח שיתנדנד בבחירות האמצע הקרובות בנובמבר, והוא כולל את אחד הריכוזים הגדולים ביותר של בוחרים יהודים מבין כל מחוזות הקונגרס בארצות הברית.

הרב גולדברג ציין כי הוא נוטה בדרך כלל לתמוך במועמדים רפובליקנים - אף שהוא מוקיר את מנהיגותם של דמוקרטים פרו-ישראלים כמו מוסקוביץ' - אך הדגיש כי על תומכי ישראל לקחת חלק בפריימריז הדמוקרטיים כדי לחסום את דרכו של לרקין. לגבי הבחירות הכלליות, הוא הבהיר כי אנשים צריכים להצביע על פי מצפונם.

גולדברג סיפר כי התגובות בקרב חברי קהילתו, המונה יותר מ-1,000 משפחות ונוטה ברובה לצד השמרני של המפה הפוליטית, היו חיוביות באופן גורף, וכי מרביתם מבינים את מטרת המאמץ ואת החששות העומדים בבסיסו. עם זאת, הוא ציין כי המתנגדים למהלך מתחלקים לשתי קבוצות: חלקם מעוניינים לשמור על יכולתם להצביע בפריימריז הרפובליקניים, במיוחד במרוץ למשרת המושל שבו מתמודד מועמד רפובליקני בעל עמדות אנטישמיות גלויות, בעוד שאחרים חשים אי-נוחות רגשית מעצם הרישום כחברי המפלגה הדמוקרטית.

הרב ציין כי הוא מבין את מי שמבקשים לשמור על זכות הצבעתם בפריימריז הרפובליקניים מסיבות אסטרטגיות, אך הדגיש כי אלו שמסרבים למהלך ממניעים רגשיים מפספסים הזדמנות חשובה.