איש התקשורת והפעיל החברתי איינאו פרדה סנבטו מתריע מפני התרחבות פעילות המיסיון בקרב עולי אתיופיה, זאת ברקע הפגנת מאות בני העדה שנערכה אתמול (ראשון) מול משרד ראש הממשלה בירושלים.

בריאיון לערוץ 7 אמר כי "המצב בישראל לא פשוט", וטען כי כמרים שהגיעו לישראל במסווה של עולי פלאשמורה הקימו כנסיות בערים שבהן מתגוררים רבים מבני הקהילה ופועלים, לדבריו, להמרת דתם.

לדבריו, "מדינת ישראל מכניסה עולים בלי בדיקה מעמיקה ובלי התערבות של ההנהגה הרוחנית וזקני העדה שמתמצאים באילנות היוחסין, ולכן יש היום כמרים שהגיעו במסווה של פלאשמורה וכעת הם הקימו כנסיות בערים עם ריכוז גבוה של עולי העדה כמו פתח תקווה, אשדוד לוד וערים נוספות. הם מנסים ללכוד את אנשי העדה ולהמיר את דתם. מה שחווינו באתץיופיה אנחנו חווים גם בארץ ישראל ואין לנו מנוחה רוחנית".

לשאלתנו מה גורם לתופעת המיסיון ומאמצי המרת הדת דווקא בקרב העולים מאתיופיה, משיב סנבטו ומציין לשבח את מדינת ישראל שפעלה בכל דרך על מנת לתת מענה למי שלבשו ציציות וביקשו להגיע אליה, "אנחנו מקבלים אותם באהבה", הוא אומר, אלא שלאחר הגעתם של אלה הם צריכים לעבור הליך גיור מלא שלאחריו הם מקבלים אזרחות ישראלית מלאה. מהרגע שבו קיבלו את האזרחות הישראלית יכולים העולים לעשות כרצונם, ומשום כך בשלב זה נוצרים חוזרים לאמונתם וכמרים לתפקידיהם.

בהתייחס לעיתוי שהוביל לקיומה של ההפגנה, מציין סנבטו כי עד כה הנושא היה בגדר טאבו שאין מדברים עליו בקרב בני העדה. בהפגנה שהתקיימה אתמול השתתפו קייסים וזקני העדה, "אנשים מאוד משפיעים בקהילה שהיו פעילים בהחלת חוק הכניסה ליהודי אתיופיה וכעת הם אומרים שלא לזה התפללנו, לא לזה מסרנו את נפשנו ולא על זה נאבקנו. אנשים מתעוררים ורואים בשכונה שלהם את המיסיון כמו שהיה באתיופיה והם חיים בפחד שהבנים או הבנות יתחתנו עם מסיונרים עם אזרחות ישראלית".

סנבטו מציין כי אנשי המיסיון והכמרים הפועלים בקרב בני העדה פעילים מאוד ברשתות החברתיות ובאופן גלוי. "זו סכנה קיומית ומוחשית עבור הקהילה. הסכנה הזו יכולה להגיע לקהילות אחרות ואנשים שותקים".

למעשה מדובר בלאקונה בחוק שמאפשרת לאותם אנשי מיסיון לפעול על פי חוק, שכן הם מגיעים לישראל תוך שימוש בחוק הכניסה, עוברים הליך גיור, הופכים לאזרחים ומכאן והלאה לא ניתן להפעיל כלפיהם כל סנקציה כאשר הם חוזרים לאמונתם הנוצרית ואף כאשר הם מבקשים להמיר את דתם של יהודים כל עוד לא מדובר בקטינים או בהמרת דת תמורת טובת הנאה כלשהי. לזאת מצרף סנבטו הערה ומציין כי כאשר הפעילות משפיעה על מבוגרים הרי שהם עוברים לזרועות הנצרות עם ילדיהם, כך שגם קטינים מושפעים מפעילות זו. "הם מכירים את החוק טוב, עברו סמינריונים במדינות שונות והגיעו לכאן ומנצלים את התמימות של העם היהודי. אחרי שקיבלו סלי קליטה ומשכנתאות מוגדלות, הם אלה שעוסקים היום במיסיון".

באשר לבקשתם של המפגינים מהממשלה ממקד סנבטו את הדברים ואומר: "הציבור כאוב ומתוסכל והתקווה היא שהממשלה, שהיא זו שקובעת את המדיניות, תקיים לקראת הפעם הבאה בדיקה מעמיקה יותר ובדיקה חוזרת לגבי מי שכבר עלה ושייחקק חוק שיאפשר לסלק מישראל את מי שעוסק במיסיון".

"כשרק ביתא ישראל היו כאן לא הייתה התופעה הזו, אבל בשנים האחרונות, בגלל לחץ פוליטי העלו נוצרים שמהווים סכנה", הוא אומר.

במהלך ההפגנה הוזכרה גם פעילותה של כת בהנהגת עולה המגדיר את עצמו כמשיח יהודי ומבקש לשנות את מועדי כל חגי ישראל. בתקופה זו הוא מורה לחגוג את ראש השנה וכיוצא באלה. גם אחריו יש מי שמתפתים ללכת ובעיני איינאו פרדה סנבטו מדובר בתרחיש דומה לזה של שבתאי צבי.

בדבריו מבקר סנבטו את אנשי הרבנות הראשית שלדבריו מתעלמים מהסוגיה, מתמקדים בקהילות חרדיות יותר וזונחים את תפקידם להיות אחראים לכלל עם ישראל, גם זה המצוי לעת עתה בחוץ לארץ. עם זאת, הוא אומר, "אני מבין אותם כי כל מערכת המשפט ממוקדת נגד הזהות היהודית ותורת ישראל ומנסה להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה וזה משרת אותם".

דברי שבח יש לסנבטו דווקא לשר העליה והקליטה, אופיר סופר, אותו הוא מגדיר כ"שר הטוב ביותר במשרד הקליטה", שר שבדק ובחן את הסוגיה ואת העולים, אלא שבעוד משרדו עוסק רק באופן קליטתם של העולים, מי שקובע את זהותם של העולים על פי חוק הכניסה, שנתפר במיוחד עבור עולי אתיופיה ובני מנשה, הוא משרד הפנים. לדבריו, דרך משרד זה העלתה ש"ס לישראל אלפי גויים, וזאת בניגוד מובהק לתפיסתו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק

צילום: דניאל צגאמלאק