התעשייה האווירית חושפת את ELLYON התעשייה האווירית

התעשייה האווירית (IAI) חשפה היום (שני) את ELLYON, מטוס משימה מתקדם מהדור החדש, המשלב יכולות לוחמה אלקטרונית לצד יכולות מודיעין מתקדמות הכוללות מעקב, איכון מטרות וסיור (ISTAR).

המטוס מאגד בפלטפורמה אווירית אחת יכולות שיבוש בכל תחום תדרי הספקטרום האלקטרומגנטי, איסוף מודיעין מתקדם, מודיעין אותות (SIGINT), מכ"ם ארוך-טווח (SAR/GMTI), חיישנים אלקטרו-אופטיים ותקשורת לוויינית (SATCOM).

לפי התעשייה האווירית, המטוס מאפשר לבצע משימות מטווח של מאות קילומטרים (Stand-Off) תוך צמצום החשיפה לאיומים. מערכת ניהול המשימה, המבוססת על בינה מלאכותית, מעבדת את המידע מכלל החיישנים, מייצרת תובנות מודיעיניות ומעבירה אותן בזמן אמת למפקדות, למרכזי שליטה ולפלטפורמות אוויריות נוספות.

ELLYON תוכנן כפתרון גמיש הניתן לשילוב על מגוון פלטפורמות של מטוסי מנהלים מתקדמים. מערך הלוחמה האלקטרונית שלו מאפשר, לפי החברה, לבצע במקביל שיבושי מכ"ם, תקשורת ו-GNSS, לצד יכולות הגנה עצמית הכוללות גילוי והתרעה מפני איומים ואמצעי נגד אלקטרוניים.

יו"ר התעשייה האווירית, בועז לוי, אמר, "התעשייה האווירית מובילה במשך עשרות שנים את פיתוחם של מטוסי המשימה המתקדמים ביותר בעולם ואף זכתה בפרס ביטחון ישראל על מערך מטוסי המשימה של חיל האוויר הישראלי. ELLYON ממשיך את המסורת של שילוב בין חדשנות טכנולוגית לניסיון מבצעי מוכח, ומאחד בפלטפורמה מוטסת אחת יכולות מודיעין מתקדמות, לוחמה אלקטרונית וניהול משימה, המעניקות יתרון מבצעי משמעותי בזירות הלחימה המתפתחות".

מנכ"ל אלתא וסמנכ"ל התעשייה האווירית, דרור בר, אמר, "ELLYON מהווה קפיצת מדרגה טכנולוגית, המשלבת יכולות פעולה מטווחי Stand-Off עם היכולת לחוש, לעבד את המידע ולעצב את המרחב האלקטרומגנטי תוך יצירת עליונות מבצעית. המטוס מקצר באופן משמעותי את סגירת מעגלי המודיעין ומרחיב את חופש הפעולה של הכוחות גם בסביבות המבצעיות והמאתגרות ביותר".

בתעשייה האווירית ציינו כי הטכנולוגיות המשולבות ב-ELLYON מבוססות על יכולות מבצעיות מוכחות של החברה ומשלבות מזעור חיישנים, אלגוריתמיקה ויישומי תוכנה מבוססי בינה מלאכותית. עוד נמסר כי המטוס מצטרף למשפחת מטוסי המשימה של IAI, שצברו לאורך השנים ניסיון מבצעי במשימות הגנה אווירית, השגת עליונות מודיעינית ותמיכה ביכולות אסטרטגיות.