המורדים החות'ים בתימן הודיעו בצהריים (שני) על הטלת מצור ימי על סעודיה, שלדבריהם נכנס לתוקף באופן מיידי.

ההכרזה מגיעה ימים ספורים לאחר חידוש העימות הישיר בין הצדדים, ומסמנת את אחד האיומים החריפים ביותר שהפנו החות'ים כלפי הממלכה מאז קריסת ההבנות שהביאו לרגיעה היחסית שנשמרה מאז 2022.

בהצהרה שנשא הדובר הצבאי של החות'ים, יחיא סריע, נאמר כי "כל מעשה טיפשי שהאויב הסעודי ינקוט באמצעות הסלמה, נענה לו בהסלמה כוללת וחמורה". החות'ים לא פירטו כיצד בכוונתם לאכוף את המצור הימי, אך עצם ההכרזה נתפסת כאיום ישיר על נתיבי השיט בים האדום ובאזור באב אל-מנדב - אחד מצווארי הבקבוק החשובים ביותר למסחר ולאספקת אנרגיה עולמית.

המהלך מגיע לאחר שבוע של הסלמה חדה. לפי דיווחים בכלי תקשורת ערביים ובינלאומיים, החות'ים האשימו את סעודיה בתקיפת נמל התעופה הבינלאומי בצנעא, בעוד שהממשלה התימנית הנתמכת בידי ריאד קיבלה אחריות למתקפה וטענה כי נועדה למנוע נחיתת מטוס איראני. בתגובה שיגרו החות'ים טילים לעבר סעודיה, ובין היתר דווח על ירי לעבר אזור נמל התעופה באבהא שבדרום הממלכה.

לפי פרשנים במזרח התיכון, הכרזת "המצור הימי" נועדה לא רק לאיים על סעודיה אלא גם להעביר מסר לארצות הברית ולבעלות בריתה כי החות'ים מסוגלים להרחיב את זירת הלחימה אל נתיבי הסחר הימיים. בשבועות האחרונים התרבו הדיווחים שלפיהם איראן הכינה את בעלי בריתה בתימן לאפשרות של פגיעה בתנועת הספנות בים האדום ובמצר באב אל-מנדב אם תימשך ההסלמה האזורית.

החשש המרכזי הוא מפגיעה בציר הימי המחבר בין הים האדום למפרץ עדן. דרך מצר באב אל-מנדב עוברים מדי יום מכליות נפט, אוניות מכולה וכלי שיט מסחריים בדרכם לתעלת סואץ. כל שיבוש משמעותי באזור עלול להשפיע על מחירי האנרגיה, הביטוח הימי ושרשראות האספקה העולמיות - כפי שכבר אירע בגל התקיפות שביצעו החות'ים נגד ספינות מסחר בשנים האחרונות.

גם השווקים הגיבו במהירות להודעת החות'ים. מחיר הנפט עבר לעליות לאחר ההכרזה, על רקע החשש שהעימות יתפתח לפגיעה ממשית בחופש השיט וביצוא הנפט הסעודי דרך הים האדום.

עד כה לא פרסמה סעודיה תגובה רשמית להכרזת החות'ים. עם זאת, בשבוע האחרון גינו מדינות ערב ובהן קטאר את מתקפות הטילים של החות'ים נגד הממלכה, והזהירו מפני פגיעה נוספת ביציבות האזור.

הכרזת המצור מצטרפת לשורת איומים שהשמיעו בכירי החות'ים בחודשים האחרונים על סגירת נתיבי השיט האסטרטגיים בים האדום. אף שלא ברור אם לארגון יש יכולת לאכוף מצור ימי מלא על סעודיה, הניסיון שנצבר בתקיפות קודמות נגד כלי שיט מסחריים מלמד כי גם איום מוגבל עשוי להספיק כדי לגרום לשיבושים משמעותיים ולהעלות את מפלס הכוננות באזור.