רגע אחד של קניות לשבת הפך, לדבריהם, לאירוע משפיל שלא ישכחו. שני חברים, שנכנסו לירקנייה כאשר אחד מהם מלווה בכלב שירות המסייע לו בהתמודדות עם פוסט־טראומה, מצאו את עצמם בלב עימות שהסתיים בעלבונות, השלכת עגבניות ותחושת החמצה קשה.

מבחינת דור מדלפי, חברו של הלום הקרב שנכח באירוע, הסיפור אינו רק אישי - אלא תזכורת לכך שגם שנים אחרי המלחמות, יש מי שעדיין אינו מבין את משמעותם של פוסט־טראומה וכלבי השירות.

בריאיון לערוץ 7 שחזר מדלפי את השתלשלות האירועים. לדבריו, השניים הגיעו למרכז קניות כדי לערוך קניות לשבת, ולאחר שביקרו בחנויות נוספות ללא כל בעיה, נתקלו בסירוב בירקנייה. "כשנכנסנו לירקנייה היה אחד העובדים שהחליט על דעת עצמו שלא לתת לנו להיכנס. הוא לא היה מוכן לשמוע למרות שהוצגה לו תעודה ולמרות שהוסבר שמדובר בכלב שירות. הוא לא הסכים", סיפר.

השניים בחרו להימנע מעימות, והחבר נותר מחוץ לחנות עם הכלב. עם זאת, החליטו להזעיק משטרה מתוך רצון שהאירוע לא יחזור על עצמו. "חשבנו שזה לא יעבור בשתיקה ושצריך שתבוא משטרה שתסביר להם את החוק, כדי שזה לא יקרה להבא", אמר.

לדבריו, גם לאחר הגעת השוטר, שניסה להסביר לעובדי המקום את הוראות החוק, העימות החריף. אחד העובדים, כך סיפר, החל לצעוק לעברם ולאיים, ובהמשך עובד נוסף השליך לעברם עגבניות. לאחר שיצאו מהמקום, לטענתו, הוסיף אחד העובדים לקרוא לעבר חברו, "תיקח כדורים יא קוקו", ביטוי שאותו הגדיר כפוגעני ומשפיל במיוחד.

מעבר לאירוע עצמו, מבקש מדלפי להסביר את חשיבותו של כלב השירות עבור מי שמתמודד עם פוסט־טראומה. לדבריו, הכלב מאומן לזהות שינויים במצבו של בעליו עוד לפני התקף, לסייע בהרגעתו ולהחזיר אותו לשגרת התפקוד. "לא מדובר בחיית מחמד ולא בחיית תקיפה אלא בכלב שנועד למנוע התפרצות והתקף", אמר.

לדבריו, מסיבה זו גם אין ללטף את הכלב במהלך עבודתו, שכן הדבר עלול להסיח את דעתו מתפקידו. "לצורך העניין הוא לא כלב אלא כלי טיפולי", הסביר.

לצד הביקורת על האירוע, מדלפי מדגיש כי מדובר מבחינתו במקרה חריג. ברוב המוחלט של המקרים, הוא מספר, בעלי עסקים והציבור הרחב מגלים הבנה, ולאחר שמוסבר להם תפקידו של הכלב מאפשרים את הכניסה ואף מקבלים את בעליו בכבוד. "גם מי שלא יכול להיות כזה שמתייחס טוב, פשוט תכבדו את החוק", סיכם.