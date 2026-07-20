היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת, שירי פוגל, הודיעה במכתב ששיגרה למשרד כי לא ניתן לקיים את הבחירות לרבנות העיר רעננה בתקופת הבחירות לכנסת, החלטה שעשויה לעכב את מינויו של רב העיר ולהשליך על זהות הרב שייבחר בעתיד.

ברעננה היה צפוי להתמודד כמועמד מוביל הרב אביחי קצין, מרבני הציונות הדתית, וההערכה הייתה כי הוא נהנה מסיכויים גבוהים להיבחר לתפקיד בבחירות שיערכו ב-24 באוגוסט.

בעקבות ההחלטה, גורמים בציונות הדתית מגדירים את המהלך כ"מכה קשה", וטוענים כי דחיית הבחירות עלולה לשנות את מאזן הכוחות לאחר הבחירות לכנסת.

לדבריהם, אין כל ודאות שבקדנציה הבאה ניתן יהיה להשלים את המינוי או שייבחר רב ציוני-דתי, במיוחד לנוכח השינויים הפוליטיים האפשריים.

ברעננה מתגורר ציבור גדול של דתיים-לאומיים, והעיר נחשבת לאחת הערים המרכזיות שבהן ביקשה הציונות הדתית להשלים את מינוי רב העיר.

עם זאת, גורמים בכירים במשרד לשירותי דת פועלים ביממה האחרונה בניסיון למצוא פתרון משפטי שיאפשר את קיום הבחירות למרות לוח הזמנים הפוליטי. אותם גורמים מקווים כי ניתן יהיה לשנות את ההחלטה או לגבש מתווה שיאפשר את השלמת ההליך עוד לפני הבחירות לכנסת.