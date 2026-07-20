ראש מועצת שומרון יוסי דגן, עדכן אחר הצהריים (שני) את תושבי חוות גלעד כי משטרת מחוז ש"י מכירה באירוע הצתה הקשה בחווה כאירוע ש"נסיבות האירוע מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה".

משמעות ההודעה כי התושבים יפוצו על הנזקים הכבדים ממס רכוש ויוכרו כנפגעי פעולות איבה.

ראש המועצה שלח הודעה לתושבי החווה בה כתב כי "לאחר השיחות שקיימנו לאורך היומיים האחרונים ובדיקות בשטח שנעשו במשותף על ידי משטרת ישראל - מחוז ש"י, כבאות והצלה וכן על ידינו, ההגדרה שאושרה לנו כרגע: 'נסיבות האירוע מעלות יסוד סביר להניח שהפגיעה נגרמה כתוצאה מפעולת איבה'. בהתאם לכך ניתן להגיש בקשה להכרה כנפגעי פעולת איבה. כל מי שנתקל בבעיה או זקוק להכוונה מתבקש לפנות לשוטר הקהילתי".

עם ישראל ממשיך לתרום ולעזור לתושבי חוות גלעד >>>

לדבריו "אנו פועלים יחד ומכוונים כדי להביא את הפתרונות הממשלתיים והציבוריים (בתקצוב בתרומות) לשיקום ולבנייה מחדש - חוות גלעד תהיה יותר גדולה, יותר רחבה ועם תשתיות גדולות יותר. כל צוותי המועצה, וגם אני באופן אישי, זמינים לכל דבר 24 שעות ביממה. ננצח בעזרת ה' את הדבר הזה - ביחד. נמשיך ונעדכן. שלכם באהבה, יוסי דגן - ראש המועצה".

מוקדם יותר הגיב דגן למעצרם של שני חשודים בביצוע ההצתה ואמר "אני מברך את משטרת ישראל, מג"ב וחטיבת שומרון על תפיסת החשודים בהצתה בחוות גלעד. אני קורא לכלל הרשויות לשים סוף לסאגה המתמשכת, ולקבוע את המובן מאליו שמדובר בהצתה אשר בנס לא גוותה חיים רבים, והביאה לנזק קשה ליישוב מן המניין במדינת ישראל.

ממשלת ישראל חייבת להיכנס באופן מיידי לשקם את התשתיות שנהרסו ואת הבתים שנשרפו כתוצאה מההצתה ולפעול יחד עם המועצה האזורית שומרון ויחד עם ועד היישוב, להחזיר את החיים לשגרה. חוות גלעד תגדל ותצמח עוד יותר, עם הרוח הציונית הברורה והקהילה הנפלאה והמיוחדת של חוות גלעד חוות גלעד תצמח ותהיה עוד יותר גדולה".