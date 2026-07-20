תקלה חריגה במתחם קריית הממשלה: הפסקת חשמל פקדה היום (שני) את הכנסת, משרד האוצר ומבנים נוספים באזור, לאחר שכבל מתח גבוה נפגע במהלך עבודות שביצע קבלן פרטי.

מחברת החשמל נמסר כי במהלך העבודות נפגעה, ככל הנראה, תשתית מתח גבוה, דבר שהוביל לשיבושים באספקת החשמל באזור. צוותי החברה הוזעקו למקום ופועלים לאיתור מוקד התקלה, לתיקון הכבל שנפגע ולהשבת אספקת החשמל בהקדם.

האירוע מתרחש ימים ספורים לאחר שהכנסת ה־25 התפזרה באופן רשמי עם אישור החוק לפיזורה, לקראת הבחירות לכנסת ה־26 שייערכו ב־27 באוקטובר. למרות הפיזור, הכנסת ממשיכה לפעול מכוח עקרון הרציפות עד לכינוס הכנסת החדשה, הצפוי לאחר הבחירות.

במהלך תקופת הבחירות הכנסת נמצאת בפגרת בחירות, ולכן לא מתקיימים דיוני מליאה שוטפים או הליכי חקיקה רגילים. עם זאת, במקרים חריגים ניתן לכנס את המליאה או את ועדות הכנסת, אולם הדבר מחייב את הסכמת האופוזיציה בהתאם לנהלים החלים בתקופת הפגרה.