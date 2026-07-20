תנועת רגבים חשפה מתחם פנאי וגן ציבורי חדש שנבנה במהלך שנת 2025 בכפר סילת א-זהר שבצפון השומרון, חלקו על אדמות מדינה בשטחי C ובסמוך ליישוב שא-נור המתחדש.

המתחם, שהוקם לפני פחות משנה, כולל שער כניסה מרשים, דרך גישה נרחבת שהוכשרה במקום, ספסלים, פרגולה, מתקני שעשועים ומבנה קל. על פי שלטים רשמיים הוצבו במקום, הבנייה והכשרת הדרך מומנו באופן ישיר על ידי האיחוד האירופי.

האתר התגלה במסגרת סיור שגרתי שנערך במסגרת בחינת מצב קרקעות המדינה והאחיזה במרחב על רקע מהלכי השיבה לצפון השומרון.

מבדיקת הממצאים עולה כי הפרויקט הוקם ללא היתרים ובניגוד להסכמים, כחלק מתופעה נרחבת של פלישה לשטחים פתוחים ואדמות מדינה במרחב שננטש על ידי מדינת ישראל לשני עשורים.

רועי דרוקר, מנהל מרחב יו"ש בתנועת רגבים, אמר כי "השטח אינו משקר - במקום שבו אין אחיזה ישראלית ואין התיישבות, נוצר ואקום שמוביל לפלישה פראית ולאובדן עצום של אדמות מדינה. מדובר בחוצפה חסרת תקדים של האיחוד האירופי, שביד אחת מטיל סנקציות, וביד השנייה בונה בריש גלי ובניגוד לדין הבינלאומי בתוך שטחי C. הגיע הזמן להפסיק לעצום עיניים. אנחנו דורשים מגורמי האכיפה והמנהל האזרחי לפעול באופן מיידי להריסת המתחם הבלתי חוקי ולהשבת המשילות והסדר למרחב צפון השומרון".