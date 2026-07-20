כחודש לפני חתונתם, הזמר עומר אדם ובת זוגו סשה ישראלוביץ' החליטו לוותר על מתנות וצ'קים מהמוזמנים.

במקום זאת, בני הזוג ביקשו כי הכספים ייתרמו לעמותת "חיוך של ילד", המסייעת לילדים ובני נוער המתמודדים עם מחלת הסרטן ומחלות קשות, או למכון ויצמן.

בני הזוג צפויים להינשא בחגיגות שייערכו בין 23 ל-27 באוגוסט בכפר הדייגים פורטופינו שבאיטליה, בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים.

המהלך משתלב בפעילותו ארוכת השנים של אדם עם עמותת "חיוך של ילד". הזמר משתתף בהתנדבות באירועי הקיץ של העמותה ומקיים מפגשים מיוחדים שבהם הוא מגשים לילדים חלומות.

על פי הדיווחים, ההחלטה של בני הזוג משמעותה ויתור על סכום שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים, כאשר הכספים שיועדו למתנות יופנו למטרות ציבוריות במקום להינתן לזוג.