המוזיקאי והשחקן גילי שושן, שחזר בתשובה לפני שנים רבות, התארח בפודקאסט של גיא פלג וסיפר כי התלבט אם להיענות להזמנתו של חברו הוותיק להתראיין.

שושן סיפר כי בתחילה חשב לוותר על הריאיון. "אמרתי לעצמי, 'מה אתה צריך את זה?'", שיתף, אך הסביר כי בסופו של דבר בחר להגיע מתוך תחושת שליחות.

"הרגשתי שאני רוצה לבוא, כי אני לא יכול לדבר על אחדות, לחיות אחדות ולהקדיש את החיים שלי לזה, ולא לבוא. לתת את המקום הזה שנוכל להיות עם אנשים ולשבת עם אנשים - זה הדבר הכי חשוב. זה יכול להישמע קיטשי ונדוש אבל זה הכי חשוב", הוסיף.

לדבריו, היכולת לקיים שיח גם בין אנשים המחזיקים בעמדות שונות היא תנאי הכרחי לחוסנה של החברה: "אם לא נדע לשבת יחד, גם אם הדעות שלנו שונות לחלוטין, אנחנו גמורים. לא צריך שום אויב מבחוץ. אנחנו פשוט גומרים את עצמנו".

שושן הוסיף כי דווקא בשל הפערים בין הצדדים חשוב להמשיך להיפגש ולשוחח: "אם חבר שלך מזמין אותך - גם אם אתה חושב 'לא צריך את זה' - אתה בא בשביל האחדות, האהבה - שמישהו יוכל לראות אותנו כשאנחנו היום בשני מקומות שונים ולהפיק מזה תועלת. מזה שאנחנו יכולים לדבר בכבוד, באהבה, ולהכיל אחד את השני. אם אני לא אהיה כאן האמת תפסיד. והאמת מנצחת".