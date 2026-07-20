הפרשן עמית סגל התייחס לסערה סביב אישור החוק המאפשר מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית באקדמיה, ומתח ביקורת על חלק מהמתנגדים לחוק ועל הקריאות שלא ליישמו.

לדבריו, הוויכוח על החוק הוא לגיטימי: "התומכים שלו אומרים שהוא יאפשר לשלב חרדים בהשכלה הגבוהה וזה חשוב לכלכלה ולחברה. מתנגדים שלו אומרים שזה ייקח נשים אחורה. עד כאן, ויכוח נוקב, שטוב שמתקיים".

סגל הוסיף כי לאחר שהכנסת אישרה את החוק, יש לכבד את הליך החקיקה: "הכנסת החליטה שכן. בג"ץ, מן הסתם, ידון בזה עוד מעט ויחליט מה שיחליט".

בהמשך התייחס לדבריה של פרופ' יופי תירוש ולדברים שיוחסו לנשיא אוניברסיטת תל אביב: "פרופ' יופי תירוש אמרה שעל המועצה להשכלה גבוהה לבלום את החוק הזה. זאת אומרת, לא משנה שהכנסת חוקקה אותו, אסור ליישם אותו. כך אמר גם נשיא אוניברסיטת תל אביב".

סגל תקף את השניים והשווה את עמדתם הנוכחית לעמדות שהציגו בעבר בתקופת הרפורמה המשפטית: "זה לא אותה יופי תירוש ואותו נשיא אוניברסיטת תל אביב, שבשם הציות לחוק עודדו כל צעד של מרי אזרחי?"

הוא הוסיף ותהה: "אז אני לא מבין, החוק חשוב או לא חשוב? או שמה שמסתבר באמת, שהכנסת מעניינת אותם כקליפת השום. מעניין אותם שפשוט יעשו מה שהם חושבים. ועל זה נאמר, יופי, יופי". בהודעה שפרסם כתב סגל לצד הסרטון: "יופי, פרופסור יופי".