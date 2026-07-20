מפלגה חדשה נולדה - "מרימים את הדגל למען עם ישראל תורת ישראל וארץ ישראל" בראשות יונתן פולק, מורה מכוכב השחר, בוגר ישיבת מצפה רמון.

בין מייסדי המפלגה החדשה נמנים גם יאיר אוריאל, לשעבר דובר מפלגת נעם וכיום עורך אתר עולם קטן, בנימין גרינברג, בוגר ישיבת הר המור, ואריאל שלי מירושלים, בוגר ישיבת מצפה רמון.

עוד ברשימת המייסדים: אופק פנסטר ממצפה רמון, נהוראי שבתאי ממצפה רמון ואריאל שילה מבית אל, בוגר ישיבת הר המור. בוגרי ישיבת מצפה רמון - דניאל טובולוסקי מחשמונאים, ירדן גוטרמן מפדואל, הראל גנבר מכפר הרא"ה ונהוראי איפרגן מבאר שבע. כתובת המפלגה נמצאת בביתו של דוד בולביק במצפה רמון.

מבדיקת ערוץ 7 עולה כי חלקם היו פעילים במפלגת נעם ומרביתם מזוהים באופן מובהק כבוגרי ישיבות הר המור ומצפה רמון שחוסות תחת הנהגתו הרוחנית של הרב צבי טאו, מנהיגה הרוחני של מפלגת נעם ונשיא ישיבת הר המור.

דוד גורדון, תהה בטוויטר, על מהות המפלגה: "נעם, המשמרת הצעירה. בכנות שאין לי מושג למה מישהו השקיע במפלגה הזאת אלא אם היא סוג של גיבוי למפלגה המקורית".