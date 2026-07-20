סמוטריץ' על דברי הרב דב לנדו ללא קרדיט

יו"ר מפלגת 'הציונות הדתית' שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (שני) לדבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דב לנדו במהלך שיחה בישיבת ההסדר בטפחות, במסגרת סיור שקיים בגליל.

בפתח דבריו אמר כי התלבט אם להגיב לדברים: "אני לא יכול ביום כזה שלא להתחיל בדברים שנאמרו אתמול. זו דילמה גדולה - מצד אחד אי אפשר לשתוק, ומצד שני אי אפשר לדבר כי אנחנו נזהרים בגחלתם של חכמים".

סמוטריץ' סיפר כי שוחח עם הרב יעקב אריאל וביקש את עצתו. לדבריו, הרב השיב כי "צריך בעיקר לומר בערב תשעה באב את הפסוק: 'מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה'".

בהמשך בחר השר להתמקד בדבריו בדרכה של הציונות הדתית ובבתי המדרש שלה: "מעבר לזה, אני רוצה רק לומר את החיוב. מודים אנחנו לפניך ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש הזה. בית מדרש של תורת ארץ ישראל. חיה ומאירה. תורה שדרכיה דרכי נעם ולא חובלים. תורה שרואה במדינת ישראל גאולה".

עוד התייחס לשילוב שבין לימוד תורה לבין השירות הצבאי והעשייה הציבורית: "תורה שרואה בהשתתפות במצווה הנפלאה הזו של מלחמה של עזרת ישראל מיד צר, אחד המצוות הנשגבות ביותר שיש. תורה שמחנכת למסירות נפש על ארץ ישראל ועל קיום האמונה. תורה שמתוך הגודל הגדול שלה לוקחת אחריות על כל מרחבי העשייה במדינת ישראל".