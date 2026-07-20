צוותי הכיבוי פועלים בזירה הערשי פלומנטר

מרפסת קרסה אחר הצהריים (שני) על בית עסק ברחוב קק"ל בשכונת רחביה בירושלים. כוחות כיבוי, משטרה, מד"א וארגוני ההצלה הוזעקו למקום ופועלים לחילוץ לכודים ולטיפול בנפגעים.

זק"א עדכן כי אחד הלכודים, גבר כבן 80, חולץ מן ההריסות ללא רוח חיים. קודם לכן דיווחו במד"א על גבר הלכוד כשהוא מחוסר הכרה ועל שלושה פצועים נוספים במצב קל.

על פי עדכון כבאות והצלה, מדובר בבניין מגורים בן שלוש קומות, שבו מרפסת בקומה השנייה קרסה על מסעדה הממוקמת בקומה הראשונה. כתוצאה מהקריסה נגרם הרס רב למבנה ולמסעדה.

בכבאות והצלה מסרו כי עם תחילת האירוע חולצו שני בני אדם מתוך ההריסות בידי אזרחים שהיו במקום. בשעה זו ממקדים לוחמי האש את מאמצי החילוץ באיתור שני בני אדם הנמצאים בתוך המסעדה.

כוחות החירום, בהם לוחמי האש, צוותי מד"א, איחוד הצלה ומשטרת ישראל, ממשיכים לפעול בשיתוף פעולה בזירה. רחוב קק"ל נחסם לתנועה, ובמשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור כדי לאפשר לכוחות ההצלה להשלים את פעולות החילוץ במהירות ובבטחה.

חובשי מד"א אלי אייזנבך, דניאל אליקים ומאיר גרשוני סיפרו: "קיבלנו דיווח על מרפסת שקרסה על בית עסק. הגענו למקום בכוחות גדולים והבחנו במספר פצועים מבוהלים שיצאו אלינו, ובגבר לכוד בין כל ההריסות במצב אנוש. תוך פעולות החילוץ של הכבאים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לאישה כבת 80 ושני צעירים כבני 16 ו-17 במצב קל עם שפשופים בגופם, שפונו לבית החולים".

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: הערשי פלומנטר

צילום: מד"א