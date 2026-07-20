צה"ל הודיע היום (שני) כי משלחת הסיוע של פיקוד העורף הפועלת בוונצואלה היא משלחת הסיוע הארוכה ביותר בתולדות הפיקוד.

המשלחת, המונה 32 מומחים, נמצאת בתחילתו של השבוע השלישי לפעילותה באזור האסון בלה גואירה, הסמוך לקראקס.

מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית ומפקד משלחת המומחים, תת-אלוף (מיל') יוסי פינטו, אמר כי "קו החוף כאן נפגע באופן משמעותי מאוד. מאות מבנים נהרסו, ומדובר באירוע מורכב ורחב היקף".

לדבריו, עיקר פעילותה של המשלחת מתמקד בסיוע לרשויות המקומיות במעבר משלב המענה המיידי לשלב השיקום: "עיקר המאמצים שלנו מתמקד בהעמדת הידע, הניסיון והיכולות שצברנו בארץ ובעולם. אנחנו מסייעים בגיבוש תמונת מצב לאומית, בתהליכי קבלת החלטות, בקביעת סדרי עדיפויות ובהנחת התשתית לתהליך השיקום".

פינטו הדגיש כי מדובר בתהליך ארוך שיימשך חודשים ואף שנים: "זהו שלב שיימשך חודשים ארוכים ואף שנים. המטרה שלנו היא להעניק להם את הכלים המקצועיים הטובים ביותר, שיסייעו להם להתמודד עם האתגר המורכב שלפניהם".

עוד ציין כי המשלחת הישראלית פועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות וכי היא ממשיכה את פעילותה גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר עזבו את המדינה.

"אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות. הם קשובים להמלצות ולתובנות שאנחנו מביאים, ועצם העובדה שהמשלחת הישראלית ממשיכה לפעול כאן גם לאחר שמרבית המשלחות הבינלאומיות כבר עזבו, מעניקה ערך משמעותי למאמץ", אמר.

הוא סיים את דבריו בתקווה כי "העבודה המשותפת והכלים שאנחנו משאירים כאן יסייעו לונצואלה להתמודד בצורה מיטבית עם אתגר השיקום בשנים הקרובות".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל