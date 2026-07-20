משה (קינלי) טור־פז ממפלגת ביחד התייחס לפריימריז במפלגת הדמוקרטיים ואמר כי אף שאינו מתחבר לכל הקולות הנשמעים בהם, הוא רואה במועמדים רבים שותפים לדרך.

"לא לכולם אני מתחבר, יחד עם זאת אנשים טובים, אנשים ציוניים שרצים למען עם ישראל", אמר לערוץ 7.

לדבריו, יש לפעול להקמת ממשלה ציונית רחבה שתאחד כוחות מכל חלקי המחנה הציוני. "נצטרך בממשלה הבאה לחבר קולות שנמצאים שמאלה כמו בדמוקרטים, ימינה כמו בנט ואולי עוד ימינה, כי אנחנו נרצה את כל הכוחות הציוניים מתחת לאלונקה", אמר. עוד הוסיף, "מי שבשבעה באוקטובר יצא להילחם, כמו יאיר גולן, כמו נועם טיבון, כמו אחרים, הוא מבחינתי שותף שלי לעתיד הציוני של מדינת ישראל".

בהמשך נשאל טור-פז על דבריו של גדי איזנקוט והתחמקות לגבי צירוף חרדים בממשלה הבאה. בתשובתו אמר קינלי כי שילוב החברה החרדית הוא יעד מרכזי של המחנה הציוני. "המשימה של שילוב החרדים במדינת ישראל היא המשימה שאנחנו חייבים לעמוד בה. אם לא נעשה את זה, מדינת ישראל לא תתקיים".

קינלי טור-פז הוסיף כי כבר כיום יש בחברה החרדית בין 10 ל־20 אחוזים המשתלבים במסגרות ממלכתיות, וציין כי קמות מפלגות חרדיות חדשות המבקשות לאתגר את ההנהגה הפוליטית החרדית הקיימת. לדבריו, "המחנה הציוני צריכים להתחבר אל הקולות החרדים האלה, היותר מודרניים, היותר משתלבים במדינת ישראל".

בסיום הבהיר את עמדתו באשר לצירוף חרדים לקואליציה עתידית. "מי שלא מוכן לשרת הוא לא חלק מהסיפור הציוני, הוא גם לא יהיה חלק מהקואליציה שלנו. אבל מי שכן, אנחנו צריכים לעשות את הכול כדי להכניס אותו פנימה".