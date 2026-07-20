תיעוד קריסת המרפסת הצלה שערי חסד

מצלמת אבטחה תיעדה את רגעי קריסת המרפסת אחר הצהריים (שני) על בית עסק ברחוב קק"ל בשכונת רחביה בירושלים.

על פי תחקיר ראשוני, מהנדס הגיע למקום מוקדם יותר היום בעקבות ליקויים שהתגלו במרפסת, וכעבור שעות ספורות היא קרסה.

בכבאות והצלה עדכנו כי הסתיימו פעולות הסריקה והחילוץ בזירה. בתום מאמצים ממושכים חולץ מההריסות גבר כבן 80, שנמצא ללא רוח חיים.

בנוסף חולצה אישה כבת 80 כשהיא בהכרה ובמצב קל. עוד נפגעו נער ונערה כבני 16 באורח קל, לאחר שסבלו משפשופים בגב, ושלושה בני אדם נוספים לקו בחרדה וקיבלו טיפול בזירה מבלי שהתפנו לבית החולים.

מפקד האירוע, טפסר משנה שי נחמיה, אמר, "מדובר בזירת הרס קשה ומורכבת ביותר. לוחמי האש פעלו במקצועיות, על מנת להגיע ללכודים במהירות האפשרית ולבצע סריקות יסודיות לשלילת הימצאותם של אנשים נוספים תחת ההריסות. חרף המאמצים האדירים של הכוחות בשטח, נאלצנו לחלץ את אחד הלכודים כשהוא ללא רוח חיים. אנו משתתפים בצער המשפחה".