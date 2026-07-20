צה"ל הודיע היום (שני) כי במהלך סוף השבוע חוסלו במרכז רצועת עזה, בהכוונת שב"כ, שני מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי, אשר היו מעורבים בפעילות טרור נגד ישראל במהלך המלחמה.

במהלך תקיפה שבוצעה ביום שישי חוסל טאהר אחמד סאלם עבד אלואחד. בצה"ל ציינו כי במהלך טבח ה-7 באוקטובר פשט המחבל למתחם מסיבת הנובה ופיקד על חטיפתה של ענבר הימן הי"ד.

בתקיפה נוספת חוסל צאלח צבחי צאלח קטראוי, מחבל מהג'יהאד האסלאמי. לפי צה"ל, במהלך המלחמה ניסה המחבל לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל במרחב מרכזי חלוקת הסיוע (GHF) בדרום רצועת עזה, תוך סיכון תושבי הרצועה וניצול המאמץ ההומניטרי.

בצה"ל מסרו כי בתקופה האחרונה ניסו המחבלים לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.