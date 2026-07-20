בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של יוסי כמיסה על הרשעתו בלשון הרע בפרשת הטענות שהשמיע נגד יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן.

במסגרת פסק הדין הותיר בית המשפט על כנו את עונש המאסר על תנאי שנגזר עליו, וחייב אותו לשלם פיצוי כולל של 90 אלף שקלים לליברמן ולמפלגת ישראל ביתנו.

על פי הודעת ישראל ביתנו, בית המשפט קבע כי כמיסה ייחס לליברמן "האשמת שווא, שאין קשה ממנה", בתקופה רגישה של מערכת בחירות לכנסת.

עוד נקבע כי מדובר בפרסומים חריגים בחומרתם, שפורסמו ברבים ובעלי פוטנציאל פגיעה משמעותי בליברמן כאיש ציבור.

עורכי הדין ירון קוסטליץ ואביעד שאולזון, המייצגים את ליברמן, מסרו כי "בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהגיש כמיסה על הכרעת הדין וקבע באופן נחרץ כי כמיסה ייחס לליברמן האשמת שווא". לדבריהם, "נוכח חומרת העבירות נותר עונש המאסר על תנאי על כנו".

לפני כשנה גזר בית משפט השלום בפתח תקווה על כמיסה שישה חודשי מאסר על תנאי, לאחר שהורשע בכך שטען בכזב כי ליברמן הציע לו לחסל את ניצב סנדו מזור תמורת 100 אלף דולר. בנוסף חויב אז לשלם לליברמן פיצוי בסך 200 אלף שקלים.

כמיסה, שהיה בעבר פעיל במפלגת ישראל ביתנו, השמיע את הטענות במהלך מערכת הבחירות בשנת 2022. בפסק הדין קבע בית משפט השלום כי "שיקר במצח נחושה בחקירת המשטרה", והדגיש כי ליברמן לא הציע לו לרצוח ניצב במשטרה וכי מדובר בטענות שקריות.

עו"ד אייל בסרגליק, המייצג את כמיסה, מסר: "התקבל הערעור של כמיסה על העונש, שהופחת במרביתו, לאחר ששלושה שופטים בבימ"ש מחוזי אמרו את דברם. הערעורים של כמיסה על הכרעת הדין ושל ליברמן על פסיקת ההוצאות והעונש נדחו. לא היה מקום מלכתחילה לפסוק פיצויים חמורים שכאלו ובמיוחד במוסד הקובלנה הפלילית שמזמן היה צריך להיעלם מספר החוקים. יש לציין כי במהלך הדיון בערעור, הודיע סנגורו של ליברמן שבכוונתם להגיש תביעה נגררת. מהלך שיביא את מפלתו של ליברמן שעה שיחקר בבית המשפט על דברים שנמנע מבא כוחו של כמיסה לחקור עליהם בבית משפט קמא ואף לזמן עדים שעדותם לא נשמע בבימ"ש קמא".