אנדי ברנהאם מונה היום (שני) לראש ממשלת בריטניה ה־59, לאחר שקיבל מהמלך צ'ארלס השלישי את המנדט להרכיב ממשלה.

לאחר שנים שבהן נחשב לאחד הפוליטיקאים הפופולריים במדינה, אך פעל בעיקר מחוץ ללונדון, הוא מגיע כעת לדאונינג 10 כשהוא מבטיח "לחווט מחדש" את בריטניה, לצמצם את הפערים החברתיים ולהחזיר את אמון הציבור במערכת הפוליטית.

ברנהאם מחליף את קיר סטארמר, שהתפטר לאחר כשנתיים בלבד בתפקיד. עם כניסתו לתפקיד הוא גם הופך לראש הממשלה הקתולי הראשון בתולדות בריטניה - ציון דרך היסטורי במדינה שבה במשך מאות שנים הנהגת הממשלה הייתה מזוהה כמעט לחלוטין עם הכנסייה האנגליקנית.

בן 56, יליד ליברפול ובן למשפחה קתולית ממעמד הפועלים, ברנהאם הצטרף למפלגת הלייבור כבר כנער. לאחר לימודי ספרות אנגלית באוניברסיטת קיימברידג' החל בקריירה פוליטית שנמשכה עשרות שנים. הוא כיהן כחבר פרלמנט במשך 16 שנים, שימש שר הבריאות, שר התרבות ובכיר בממשלות הלייבור, אך לאחר שנכשל במרוצים לראשות המפלגה עזב את וסטמינסטר ועבר לכהן כראש עיריית מנצ'סטר רבתי.

דווקא שם בנה את כוחו הפוליטי. הוא הוביל רפורמות בתחבורה הציבורית, קידם פרויקטים של דיור ושירותים ציבוריים, והתבלט בעימותים מול הממשלה המרכזית למען הרשויות המקומיות. בזכות מאבקיו הפך לדמות המזוהה ביותר עם צפון אנגליה וזכה לכינוי "מלך הצפון" - תואר שליווה אותו במשך שנים והפך לחלק בלתי נפרד מתדמיתו הציבורית.

ברנהאם נחשב לסוציאל־דמוקרט מובהק. הוא תומך בהגדלת ההשקעה במערכת הבריאות הציבורית, בהרחבת הדיור הציבורי, בהעברת סמכויות מהממשלה לרשויות המקומיות ובצמצום הפערים בין לונדון לפריפריה. במקביל הוא מציג קו תקיף יותר בנושאי ביטחון והגירה, במטרה לפנות גם לבוחרי המרכז והמעמד העובד.

אחת השאלות המרכזיות שמעסיקות בירושלים היא האם כניסתו של ברנהאם לתפקיד תוביל לשינוי במדיניות הבריטית כלפי ישראל.

ברנהאם גינה באופן חד־משמעי את מתקפת הטרור של חמאס ב־7 באוקטובר והדגיש כי לישראל עומדת הזכות להגן על אזרחיה מפני טרור. עם זאת, ככל שהמלחמה ברצועת עזה התארכה, הוא החריף את ביקורתו על ממשלת ישראל והפך לאחד מבכירי הלייבור שקראו להפסקת אש קבועה, ולא רק להפוגות הומניטריות.

עוד לפני שנבחר לראשות הממשלה אמר כי מפלגת הלייבור לא הייתה תקיפה מספיק בהתייחסותה למשבר ההומניטרי בעזה, ואף הביע צער בפני חלק מהקהילות המוסלמיות בבריטניה על התנהלות המפלגה בראשית הלחימה.

ברנהאם תומך בפתרון שתי המדינות ובהכרה עתידית במדינה פלסטינית במסגרת הסדר מדיני. מנגד, הוא מקפיד להדגיש את התנגדותו לאנטישמיות ופעל לאורך השנים לשמירה על ביטחונה של הקהילה היהודית במנצ'סטר, במיוחד לאחר אירועים אנטישמיים שהתרחשו בעיר.

לפי פרשנויות בתקשורת הבריטית, ממשלתו עשויה לנקוט קו ביקורתי יותר כלפי ממשלת נתניהו מזה שאימץ קיר סטארמר. בין הצעדים האפשריים שעליהם דווח נמצאים הגברת הלחץ המדיני בנושא המלחמה בעזה, בחינה מחודשת של היתרי ייצוא נשק לישראל והרחבת הסנקציות נגד מתנחלים קיצונים ביהודה ושומרון. עם זאת, אין כל אינדיקציה כי בכוונתו לערער על הברית האסטרטגית בין בריטניה לישראל או על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני ארגוני טרור.

כעת ניצב ברנהאם בפני האתגר הגדול ביותר בקריירה שלו. האיש שבמשך שנים זכה להצלחה בזירה המקומית יידרש להתמודד עם כלכלה מקרטעת, יוקר מחיה, משבר במערכת הבריאות, מתיחות סביב ההגירה ואתגרי מדיניות החוץ. עבור ישראל, כהונתו צפויה להביא שיח ביקורתי יותר כלפי הממשלה בירושלים, אך לא שינוי יסודי ביחסים האסטרטגיים בין שתי המדינות.