מפלגת הדמוקרטים פרסמה הערב (שני) את תוצאות הפריימריז לכנסת ה-26, לאחר שיותר מ-97 אלף מתפקדים השתתפו בהצבעה - 86.2% מכלל 114 אלף בעלי זכות הבחירה.

הקלפיות נפתחו בשעה 9:00 בבוקר, כאשר 51 מועמדים התמודדו על 10-12 מקומות ריאליים ברשימה. ההצבעה נערכה באופן דיגיטלי באמצעות הטלפונים הניידים, מה שתרם לשיעור ההשתתפות הגבוה.

בראש רשימת המפלגה יוצב יו"ר המפלגה יאיר גולן. אחריו דורגו בפריימריז נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיא פינק, גבי לסקי, עמרי רונן, מיכל רוזין, משה רדמן אבוטבול וסומיה באשיר, שהשלימה את העשירייה הראשונה.

בהמשך הרשימה דורגו נמרוד שפר במקום ה-11, מורן זר קצנשטיין במקום ה-12, אבי דבוש במקום ה-13, אמילי מואטי במקום ה-14, תומר אביטל במקום ה-15, נאוה רוזיליו במקום ה-16, רם שפע במקום ה-17, עלי סלאלחה במקום ה-18 ורתם סיון במקום ה-19.

הפרובוקטור נאור נרקיס, שהתמודד בפריימריז לאחר שהוביל בשנים האחרונות את המאבק נגד ההפרדה ועורר סערות מול הציבור החרדי והדתי, דורג במקום ה-22 ולא נכנס לצמרת הרשימה.

מפלגת הציונות הדתית הגיבה: "אלה פניה של ממשלת איזנקוט הבאה. שר הביטחון יאיר גולן שהודיע שיסגור את מכינת עלי וקרא למתיישבים 'תתי אדם'. נעמה לזימי שביום שישי האחרון הודיעה שתקדם 'פינוי התנחלויות' כחלק מהסדרים עתידיים, ואיתה יאיא פינק שגייס כספים לחווארה ותולה צווי פינוי ביישובים החדשים. יחד איתם ניצבים מובילי הסרבנות עמרי גונן ונמרוד שפר, וכולם יחד ירכיבו את הממשלה הבאה. תקשיבו להם, הם מתכוונים למה שהם אומרים".